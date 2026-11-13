कधी राम तर कधी परशुराम! रणबीर कपूरचा अनोखा अवतार पाहून चाहते थक्क; BTS VIDEO VIRAL

TOM MEE SHARES RANBIR KAPOOR PARASHURAMA TRANSFORMATION VIDEO: बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर सध्या त्याच्या रामायण सिनेमामुळे चर्चेत आहे. या सिनेमात त्याने प्रभू श्रीरामांची भूमिका साकारली आहे. विशेष म्हणजे तो या सिनेमात दुहेरी भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. प्रभु श्रीरामांसह त्याने भगवान विष्णूंचा सहावा अवतार 'परशुराम' यांचंही पात्र साकारलं आहे. दरम्यान अशातच आता परशुरामाच्या भूमिकेसाठी रणबीरने केलेल्या खास मेकओव्हरचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..रणबीर कपूरचा हा लूक तयार करण्यासाठी विशेष प्रोस्थेटिक्स मेकअपचा वापर करण्यात आला आहे. प्रोस्थेटिक्स आर्टिस्ट टॉम मी यांनी सोशल मीडियावर एक BTS व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये रणबीर कपूरला परशुरामाच्या रूपात दिसण्यासाठी काय काय मेकअप करण्यात आला, याची झलक व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतेय. .हा व्हिडिओ शेअर करत टॉम मी यांनी कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'परशुरामांसाठी प्रोस्थेटिक्स, मी खरंच स्वत:ला खूप भाग्यवान समजतो की, माझी कला आणि माझा आवडता कलाकार एका क्षणी एकत्र आले. हा अनुभव प्रत्येकाला येत नाही. मी खरंच स्वत:ला खूप भाग्यवान समजतो' असं त्यांनी म्हटलय. .परंतु सध्या सोशल मीडियावर रणबीरचा परशुराम यांच्या रुपातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अभिनेत्यासह कलाकरांच्या कलेचंही सोशल मीडियावर कौतूक होताना पहायला मिळतय. . 'बेसन लाडू to रसमलाई' वनिता खरातने दाखवली डाएटची कमाल; ट्रान्सफॉर्मेशनचा फोटो पाहून चाहते म्हणाले, 'तू कमाल आहेस!'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.