बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ अन् आता थेट ऑस्करची तयारी! गोंधळसोबत रणबीर कपूरच्या 'रामायण'ची 99 व्या पुरस्कारांसाठी दावेदारी

RAMAYANA PART 1 BOX OFFICE COLLECTION AND OSCARS LATEST NEWS: रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या 'रामायण' सिनेमा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. त्यातच आता या चित्रपटाने ऑस्करच्या शर्यतीत प्रवेश केला आहे. ९९ व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी सिनेमाच्या निर्मात्यांना त्याचा विचार व्हावा म्हणून अधिकृतपणे सादरीकरण केल्याची माहिती आहे. निर्मात्यांनी हा चित्रपट ऑस्करच्या विचारार्थ पाठवला आहे. .भारताकडून ऑस्करसाठी एका चित्रपटाची अधिकृत निवड झाली म्हणजे इतर सिनेमे सहभागी होऊ शकत नाही असं नाही. अकादमी पुरस्कारांचे पात्रता निकष पूर्ण करणारा कोणताही चित्रपट स्वतंत्रपणे ऑस्करच्या विचारार्थ सादर होऊ शकतो. त्यामुळे 'गोंधळ' हा भारताचा अधिकृत चित्रपट असला, तरी 'रामायण'च्या निर्मात्यांनाही स्वतंत्रपणे ऑस्करच्या शर्यतीत उतरण्याची संधी आहे..ऑस्करच्या सर्वसाधारण श्रेणींमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी चित्रपटाला अमेरिकेतील पात्र महानगर क्षेत्रात सलग किमान सात दिवस व्यावसायिक थिएटरमध्ये प्रदर्शित करणे आवश्यक असते. या प्रदर्शनादरम्यान अकादमीने निश्चित केलेल्या नियमांनुसार दररोज चित्रपटाचे शो होणे गरजेचे आहे. .दरम्यान, 'रामायण: पार्ट १' या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवरही चांगली कमाई केल्याचे वृत्त आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने प्रदर्शनाच्या सहाव्या दिवसापर्यंत भारतात ४०३.९५ कोटी रुपयांची, तर जगभरात अंदाजे ६७३.९० कोटी रुपयांची कमाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. .'लाज वाटली पाहिजे!' सीतेच्या अॅक्शन अवतारावर मुकेश खन्ना संतापले; दीपिका चिखलिया यांनीही उपस्थित केले सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.