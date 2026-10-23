जमिनीवर बसला, वरपून कोळंबीचं कालवण खाल्लं! स्मिता यांनी सांगितला रणबीर कपूरचा तो किस्सा, म्हणाल्या- तो इतका...

आपल्या अभिनयाने मराठी आणि हिंदी प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडणाऱ्या लोकप्रिय अभिनेत्री स्मिता जयकर सध्या चर्चेत आहेत. रहना है तेरे दिल मे', 'सरफरोश', 'हम आपके दिल मे रहते हैं', 'हम दिल दे चुके सनम' यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटातून स्मिता प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यांनी अनेक चित्रपटात ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान यांच्यासारख्या कलाकारांच्या आईची भूमिका साकारली. सध्या स्मिता त्यांच्या मुलाखतीमुळे सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्यात त्यांनी अनेक हिंदी कलाकारांसोबतचे किस्से सांगितले आहेत. ज्यात रणबीरसोबतची पहिली भेटही सांगितलीये. .स्मिता या अभिनयासोबतच चित्रपटांसाठी वेशभूषाकार म्हणूनही काम करायच्या. त्यांच्या प्रचंड ओळखी आहेत. सब्यासाची ते संजय लीला भन्साळी यांच्यासारख्या कलाकारांसोबत त्यांच्या ओळखी आहेत. त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत रणबीर कापूरबद्दलची आठवण सांगितलीये. जेव्हा तो थोडा लहान होता आणि घरी आलेल्या रणबीरला त्यांनी ओळखलं देखील नव्हतं. स्मिता म्हणाल्या, ''कपूर खानदानाचा आहे म्हणून त्याला गर्व वगरे अजिबात नाहीये. माझ्या धाकट्या मुलाची आणि त्याची चांगली ओळख आहे. मला भेटला तेव्हा म्हणाला की मी तुमच्या मुलाला ओळखतो वगरे.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'एकदा काय झालं, संजय लीला भन्साळी यांना त्यांच्या 'बाजीराव मस्तानी' चित्रपटासाठी चंदेरी नऊवारी सद्य बनवून हव्या होत्या. तर मी त्यांना म्हणाले, माझी एक चांगली मैत्रीण आहे ती बनवते. ती डिझायनर आहे. ती मदत करेल तुम्हाला. मी तुमची भेट घालून देते. तर ते तिच्याकडे जायचं म्हणून संजय लीला भन्साळी, सब्यासाची मुखर्जी आणि रणबीर माझ्या घरी आले. दुपारची वेळ होती. संजयला तेव्हा कोळंबीचं कालवण वगरे खूप आवडायचं. मी या तिघांना जेवायला वाढलं.'.स्मिता यांनी सांगितलं, 'तिकडेच बसून जेवत होते ते. टेबलवर वगरे नाही. रणबीर खाली बसलेला. आणि मला संजयने ओळख करून दिली हा रणबीर. मी म्हणजे अच्छा. लहान होता तो तेव्हा. बसलाय खाली. माझं लक्षच नाही त्याच्याकडे. मस्त खात बसलेला. तिघांनी कालवण भात खूप छान खाल्ला. मला तो रणबीर कपूर आहे हे नंतर कळलं. काहीच नाही तो गुपचूप बसला होता. हू नाही की चू नाही. तो संजयचा असिस्टंट होता. ही लोकं खूप साधी असतात. अगदी जमिनीवर पाय. त्यांना थोडासा ऍटीट्युड ठेवावा लागतो पण लोकांमध्ये जाताना.'.माझ्या सासूबाई- सासरे दोघंही एकदम बिनधास्त आहेत... काय काम करतात माधुरी दीक्षितचे सासू- सासरे? म्हणते- प्रत्येक बाईला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.