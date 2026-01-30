राणी मुखर्जीसोबत 'मर्दानी ३' मध्ये झळकतेय मराठमोळी बालकलाकार; साकारतेय मध्यवर्ती भूमिका; तुम्ही ओळखलंत का?

राणी मुखर्जीच्या बहुप्रतिक्षित " मर्दानी 3 " हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला असून सिनेमाची कथा मुलींच्या बेपत्ता होण्याच्या आणि अपहरणाभोवती फिरते. यशराज फिल्मस्ची निर्मिती असलेल्या अभिराज मिनावाला यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटात अभिनेत्री राणी मुखर्जीबरोबरच मल्लिका प्रसाद आणि जानकी बोडीवाला महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. ट्रेलरनंतर खलनायिकेच्या भूमिकेतील मल्लिका प्रसाद यांच्या अभिनयाची विशेष चर्चा होत आहे. या चित्रपटाची आणखीन एक विशेष बाब म्हणजे मराठमोळी बालकलाकार अवनी जोशी या चित्रपटामध्ये एका महत्वपूर्ण भूमिकेत झळकणार असून अभिनेत्री राणी मुखर्जीसोबत झळकण्याची संधी तिला या चित्रपटाच्या निमित्ताने मिळाली आहे..आजवर अनेक मराठी मालिका, रिॲलिटी शो आणि नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या "जारण" या चित्रपटामध्ये आपण तिच्या अभिनयाची उत्तम झलक पाहिली होती. अवनी जोशी ही सुप्रसिद्ध गायक अनिरुद्ध जोशी आणि गायिका रसिका जोशी यांची मुलगी आहे. तिने 'तुझेच मी गीत गात आहे', 'तू अनोळखी तरी सोबती' या मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. तर ती 'सूर नवा ध्यास नवा'चं सूत्रसंचालन करतानाही दिसली. .या चित्रपटाच्या भूमिकेबद्दल बोलताना अवनीने सांगितले की यशराज फिल्मच्या टीमकडून तिला ऑडिशनसाठी बोलवण्यात आले आणि या ऑडिशनमधून एक एक टप्पे पार पाडत तिने हा रोल पटकावला. चित्रपटामध्ये ती मध्यवर्ती भूमिकेत असून राणी मुखर्जी आणि अनेक दिग्गज कलाकारांबरोबर बरोबर झळकण्याची संधी तिला या निमित्ताने मिळाली आणि सोबत काम करण्याचा उत्तम अनुभव मला मिळाला आणि अनेक नवीन गोष्टी शिकायला मिळाल्याचे तिने सांगितले.चित्रपटाच्या ट्रेलरला मिळालेला प्रतिसाद पाहता चित्रपटालादेखील तितकाच उत्तम प्रतिसाद मिळेल अशी आशा असल्याचे बाल कलाकार अवनी जोशीने आवर्जून सांगितले. .अखेर 'कमळी'ची खरी ओळख समजणार; अन्नपूर्णा आजीची नात म्हणून दणक्यात एंट्री घेणार; 'या' दिवशी होणार महाखुलासा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.