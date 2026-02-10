सासरी सोन्याच्या चमच्याने जेवतात या ६ अभिनेत्री; सिनेमांपासून दूर पण प्रॉपर्टी इतकी की बुर्ज खलिफाही विकत घेतील

बॉलिवूडमधील काही अभिनेत्री या केवळ त्यांच्या सौंदर्यासाठी आणि अभिनयासाठीच नाही, तर त्यांच्या 'रॉयल' जीवनशैलीसाठीही ओळखल्या जातात. या अभिनेत्रींच्या सासरची संपत्ती इतकी अफाट आहे की, त्या ठरवल्यास बुर्ज खलिफासारखी इमारतही विकत घेऊ शकतील. चला तर मग जाणून घेऊया या श्रीमंत अभिनेत्री आणि त्यांच्या सासरच्या संपत्तीबद्दल:.शिल्पा शेट्टी (राज कुंद्रा)शिल्पा शेट्टीने प्रसिद्ध उद्योगपती राज कुंद्राशी लग्न केलं आहे. सुरुवातीला शिल्पा या लग्नासाठी तयार नव्हती, पण राज कुंद्राने तिची मनधरणी केल्यानंतर तिने लग्नाला होकार दिला. राज कुंद्रा याचे रिअल इस्टेट, फिल्म प्रोडक्शन आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक असे बिझनेस आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, त्यांच्याकडे सुमारे २८०० कोटींची संपत्ती आहे. विशेष म्हणजे, बुर्ज खलिफाच्या १९ व्या मजल्यावर त्यांचा स्वतःचा फ्लॅट आणि खासगी जेट देखील आहे..राणी मुखर्जी (आदित्य चोप्रा)राणी मुखर्जी बॉलिवूडमधील सर्वात प्रतिष्ठित 'यशराज' घराण्याची सून आहे. यशराज फिल्म्स हे भारतातील सर्वात मोठे प्रोडक्शन हाऊस आहे. राणीचे पती आदित्य चोप्रा आणि सासरे यश चोप्रा यांनी उभे केलेले हे फिल्मी साम्राज्य अब्जावधींचे आहे. राणीला प्रसिद्धीच्या झोतात राहण्यापेक्षा एकांतात राहायला आवडत असले, तरी ती अत्यंत आलिशान आयुष्य जगते..सोनम कपूर (आनंद आहुजा)बॉलिवूडची 'स्टाईल आयकॉन' सोनम कपूरने दिल्लीचे प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद आहुजासोबत लग्न केलं आहे. आनंद यांचा व्यवसाय दिल्लीपासून लंडनपर्यंत पसरलेला असून त्यांची नेटवर्थ ४००० ते ५००० कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितलं जातं. आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स आणि लक्झरी लाइफ जगणारी सोनम एखाद्या राणीसारखी राहते..जुही चावला (जय मेहता)जुही चावलाचे पती जय मेहता हे देशातील बड्या उद्योगपतींपैकी एक आहेत. त्यांचा सिमेंट, रिअल इस्टेटमध्ये मोठा व्यवसाय असून आयपीएल टीम 'KKR' मध्येही त्यांची भागीदारी आहे. जुहीच्या सासरच्यांकडे अफाट संपत्ती आहे; रिपोर्ट्सनुसार त्यांची संपत्ती ४,१७,१० कोटींहून अधिक आहे. विशेष म्हणजे इतके श्रीमंत असूनही हे जोडपे अत्यंत साधेपणाने राहते..अमृता अरोरा (शकील लदक)अमृता अरोराने मुंबईतील प्रसिद्ध बिल्डर शकील लदक यांच्याशी लग्न केले आहे. कन्स्ट्रक्शन आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात शकील यांचे मोठे नाव आहे. अमृताचे सासर कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे मालक असून तिची जीवनशैली पूर्णपणे उच्चभ्रू आहे. .असिन (राहुल शर्मा)दाक्षिणात्य आणि बॉलिवूडमध्ये नाव कमावलेल्या असिनने 'मायक्रोमॅक्स'चे सह-संस्थापक राहुल शर्मा यांच्याशी लग्न केलं. राहुल शर्मा हे देशातील टॉप टेक उद्योजकांपैकी एक असून त्यांची संपत्ती सुमारे १३०० कोटी आहे. लग्नानंतर असिनने सिनेसृष्टीला रामराम ठोकला असून ती आता तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात व्यस्त आहे. .सावित्रीबाई-जोतीरावांच्या विवाहसोहळ्याला आले सावित्रीबाईंचे सहाव्या पिढीतील वंशज उपस्थित; माहेरची ही वस्तू दिली भेट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.