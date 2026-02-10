Premier

सासरी सोन्याच्या चमच्याने जेवतात या ६ अभिनेत्री; सिनेमांपासून दूर पण प्रॉपर्टी इतकी की बुर्ज खलिफाही विकत घेतील

CROREPATI IN LAWS OF BOLLYWOOD ACTRESSES: काही बॉलिवूड अभिनेत्रींनी अशा कुटुंबात लग्न केलंय ज्यांची नेटवर्थ ऐकून अनेकांना घाम फुटेल. या अभिनेत्री लग्नानंतर ऐषोआरामात आयुष्य जगत आहेत.
popular actress in laws house

popular actress in laws house

esakal

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूडमधील काही अभिनेत्री या केवळ त्यांच्या सौंदर्यासाठी आणि अभिनयासाठीच नाही, तर त्यांच्या 'रॉयल' जीवनशैलीसाठीही ओळखल्या जातात. या अभिनेत्रींच्या सासरची संपत्ती इतकी अफाट आहे की, त्या ठरवल्यास बुर्ज खलिफासारखी इमारतही विकत घेऊ शकतील. चला तर मग जाणून घेऊया या श्रीमंत अभिनेत्री आणि त्यांच्या सासरच्या संपत्तीबद्दल:

Loading content, please wait...
bollywood
shilpa shetty
rani mukherjee
bollywood actress
Juhi Chawla
Entertainment news
sonam kapoor
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.