तो वाद अन् 'रणपती शिवराय' चित्रपटाची रिलीज डेट बदलली; 'या' तारखेला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार सिनेमा

'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' या चित्रपटाची सध्या जोरदार चर्चा आहे. दिग्पाल लांजेकर यांच्या 'शिवराज अष्टक'मधील पुढील पुष्प असलेला हा चित्रपट येत्या ३० जानेवारी रोजी प्रदर्शित होणार होता. दोन महिन्यांपूर्वीच या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखेची घोषणा झाली होती. मात्र आता प्रदर्शनाला दोन दिवस उरले असताना निर्मात्यांनी या चित्रपटाची तारीख बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिलीजच्या दोन दिवस आधी या चित्रपटाची रिलीज डेट बदलली आहे. काय आहे 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' चित्रपटाची नवी प्रदर्शनाची तारीख?.यापूर्वी 'साडे माडे तीन' या चित्रपटाची तारीख ३० जानेवारी असल्याने निर्माते अमेय खोपकर यांनी लांजेकरांना खडे बोल सुनावले होते. त्यांनी लांजेकरांना सांगूनही एकाच तारखेला त्यांचाही चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा घाट घातला असा आरोप केला होता. ते फोनला उत्तर देत नसल्याचं ते म्हणाले होते. ज्यामुळे दोन्ही मराठी चित्रपटांचं नुकसान होईल असं ते म्हणाले होते. आता अखेर 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' या चित्रपटाची तारीख पुढे ढकलण्यात आलीये. .लांजेकर आणि 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा' सिनेमाच्या टीमने सोशल मीडियावर पोस्ट करत या चित्रपटाची तारीख बदलल्याची घोषणा केलीये. हा सिनेमा आता ३० जानेवारी ऐवजी ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही पोस्ट करत त्यांनी लिहिलं, 'रणपति शिवराय स्वारी आग्रा ही छत्रपतींच्या धैर्य- शौर्याची अजरामर गाथा नव्या तारखेला महाराष्ट्रचरणी अर्पण … ६ फेब्रुवारीपासून तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात. जय भवानी जय जिजाऊ जय शिवराय.' हा चित्रपट आता एका आठवड्यानंतर प्रदर्शित होणार आहे. .'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' या चित्रपटात मृणाल कुलकर्णी, समीर धर्माधिकारी, अजय पूरकर, दिग्पाल लांजेकर, स्मिता शेवाळे, पुनीत इस्सार, विराजस कुलकर्णी, प्रसन्न केतकर, निखिल राऊत, योगेश सोमण, अक्षय वाघमारे, बिपीन सुर्वे, ऋषी सक्सेना, नुपूर दैठणकर, सचिन देशपांडे, अमिषा ठाकूर, अभिलाष चौधरी, अयन कर्णे, अमित देशमुख, अभ्यंग कुवळेकर, ज्ञानेश वाडेकर, आशुतोष वाडेकर, भूषण शिवतारे, संकेत ओक कलाकारांच्या भूमिका आहेत. तर अभिजीत श्वेतचंद्र या चित्रपटात छत्रपतींची भूमिका साकारत आहे. आता या चित्रपटाची तारीख पुढे ढकलण्यात आलीये. .प्रत्येक सिनेमात काम करताना निर्मिती सावंतना हव्या असतात 'या' दोन गोष्टी; स्वतः केला खुलासा, म्हणाल्या, 'पहिली म्हणजे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.