पाकिस्तानात 'धुरंधर' सिनेमाची 'इतक्या' रुपयात होतेय पायरेटेड कॉपीची विक्री, सोशल मीडियावर Viral Video

रणवीर सिंहच्या धुरंधर सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. जगभरात १ हजार कोटींची कमाई सिनेमाने केली. यातील अक्षय खन्नाचा खलनायकाचा अभिनय सुद्धा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. आता धुरंधर सिनेमा नेटफ्लिक्सवर आला आहे. सध्या हा सिनेमा ट्रेडवर नंबर वनवर आहे. दरम्यान 'धुरंधर' सिनेमाची पाकिस्तानात सुद्धा हवा होताना पहायला मिळतेय. कमी पैशात सिनेमाची विक्री होताना मिळतेय..पाकिस्तानी बाजारात धुरंधर सिनेमाची पायरेटेड कॉपीधुरंधर सिनेमा भारतीय लोकांना नाहीतर पाकिस्तानी लोकांच्या सुद्धा पसंतीस उतरला आहे. पाकिस्तानमधून सुद्धा धुरंधर सिनेमाला भरपूर प्रेम मिळताना पहायला मिळतय. अशातच आता न्युझिलँडच्या एका युट्यूबरने एक मजेशीर व्हिडिओ शेअर केलाय. ज्या व्हिडिओमध्ये पाकिस्तानी बाजारात धुरंधर सिनेमाची पायरेटेड कॉपी स्वस्तात मिळत होती. .युट्यूबर कार्ल यांनी व्हिडिओ शेअर करत म्हटलं की, 'भारतीय सिनेमे पाकिस्तानात बॅन आहे. परंतु बघा... हे मला काय मिळालं.' एका दुकानात जाऊन धुरंधर सिनेमा दाखवत ते म्हणाले...'हा नवीन सिनेमा हिंदुस्तानचा आहे ना? त्यावर दुकानदार बोलतो. 'हा भारतातील सिनेमा आहे. हा नवीन सिनेमा धुरंधर आहे.' त्यावर युट्यूबर किती मिळेल हा सिनेमा? असा प्रश्न विचारतो. त्यावर पाकिस्तानी दुकार ५० रुपये बोलतो. ज्याची भारतात १६ रुपये किंमत आहे.'.दरम्यान कार्ल याच्या रिलवर देशभरातून कमेंट्स येताना पहायला मिळतय. अनेक जण कमेंट करत म्हणताय, 'पाकिस्तानला वाईट दाखवणारे सिनेमा पाकिस्तानी नागरिकांना आवडताय.' तर दुसऱ्या एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'या जमान्यात पाइरेटेड सिनेमे कसा काय विकू शकतात' असं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर या युट्यूबरचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .'आज माझी हळद आणि उद्या...' मृणालने धनुषसोबतच्या नात्याबद्दल केला खुलासा, म्हणाली.. 'मी माझ्या वडिलांना...'.