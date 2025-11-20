Premier

Ranveer Singh: सारा अर्जुनचा पहिला मोठा बॉलिवूड प्रोजेक्ट; रणवीरने सिंग केली तोंडभरून प्रशंसा

Ranveer Singh Defends Co-Star Sara Arjun’s Talent: हिंदी चित्रपटसृष्टीचा बहुप्रतीक्षित ‘धुरंधर’ चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटात रणवीर सिंगपेक्षा तब्बल २० वर्षांनी लहान असलेल्या अभिनेत्री सारा अर्जुन हिच्यासोबत त्याचा रोमॅंटिक ट्रॅक दाखवला जाणार आहे.
