Movie Review : धुरंधर - भारतीय गुप्तहेराची प्रेरणादायी शौर्यकथा

Marathi Entertainment News : गेले अनेक दिवस बी टाऊनमध्ये चर्चा रंगलेली होती ती 'धुरंधर' या चित्रपटाची. लेखक आणि दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी 'उरी... द सर्जिकल स्ट्राईक'मध्ये देशभक्तीपर चित्रपटांवरील आपले दिग्दर्शकीय कौशल्य सिद्ध केले होते. त्यामुळे त्यांच्या या नव्या चित्रपटाबाबत कुतुहल होते. त्यातच रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी अशी कलाकारांची दमदार फळी आणि तीनशे ते साडेतीनशे कोटी रुपयांमध्ये बनलेला हा चित्रपट त्यामुळे सगळ्यांना उत्सुकता होती. .अखेर हा चित्रपट मोठ्या प्रमाणावर सगळीकडे धुमधडाक्यात प्रदर्शित झाला आहे आणि हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करील असे वाटत आहे. कारण आतापर्यंत भारतीय गुप्तचरांच्या हेरगिरीवर कित्येक चित्रपट आलेले आहेत आणि प्रेक्षकांनी त्यांचे चांगले स्वागत केले आहे. हा चित्रपटदेखील त्याच पठडीमध्ये बसणारा आहे..ही कथा सत्य घटनेवर आधारित असली तरी ती वळणा-वळणाने जाणारी आहे. हा चित्रपट जवळपास साडेतीन तासांचा असला तरी खुर्चीला खिळवून ठेवणारा आणि क्षणाक्षणाला आपली उत्सुकता वाढविणारा झाला आहे. लेखक आणि दिग्दर्शक आदित्य धर यांचा हा चित्रपट अॅक्शन आणि थ्रिलर आहे.. भारताविरुद्ध पाकिस्तान कशी कट-कारस्थाने रचतो... दहशतवादी भारतात दहशत माजविण्यासाठी कसा प्लॅन आखतात... भारताविरोधात तेथील गुन्हेगारी जगतात कोणती खलबतं चालतात... तेथील राजकीय हालचाली वगैरे बाबी या चित्रपटामध्ये टिपण्यात आल्या आहेत. रोमांचक आणि सस्पेन्सने गुंतवून ठेवणारा असा हा चित्रपट आहे. .चित्रपटाच्या कथेला सुरुवात होते ती १९९९ मध्ये कंदाहार येथे झालेल्या आयसी-८१४ या विमान अपहरणापासून. मग अतिरेक्यांशी चर्चा करण्यासाठी आयबी प्रमुख अजय संन्याल (आर. माधवन) तेथे पोहोचतात. या घटनेचा बदला घ्यावा अशी त्यांची इच्छा असते. त्याकरिता ऑपरेशन धुरंधर ही कल्पना सरकारला देतात. पण त्यांना काही मर्यादा असतात. त्याच वेळी अतिरेकी भारताच्या संसदेवर हल्ला करतात आणि मग सरकारला अजय संन्याल यांनी दिलेले ऑपरेशन धुरंधर हे मिशन हाती घ्यावे लागते. याकरिता पंजाबमधील एका तरुणाची अर्थात हमजा (रणवीर सिंह)ची निवड केली जाते. त्याला योग्य असे प्रशिक्षण देऊन अफगाणिस्तानमार्गे पाकिस्तानला पाठविले जाते. .हमजा तेथे गेल्यानंतर कराचीतील लियारी येथील अंडरवर्ल्ड डॉन रेहमान डकैत (अक्षय़ खन्ना) याच्या टोळीमध्ये सामील होतो आणि आपले हेरगिरीचे काम सुरू करतो. एका टोळीयुद्धाच्या वेळी रेहमानच्या मुलाला तो वाचवितो. त्यानंतर हमजा रेहमानचा खास आणि विश्वासू माणूस बनतो. त्याच दरम्यान त्याची ओळख तेथील राजकीय नेता जमील यमाली (राकेश बेदी) याच्याबरोबर होते. त्याची मुलगी अलिना (सारा अर्जून) हिच्याशी त्याची मैत्री होते. मग अलिनाबरोबर असलेली त्याची मैत्री.. त्याच वेळी आयएसआय प्रमुख मेजर इक्बाल (अर्जुन रामपाल) याच्याशी झालेली ओळख... मेजर इक्बाल यांनी रचलेला मुंबईवरील २६-११ चा दहशतवादी हल्ल्याचा कट... रेहमान याचे वाढते प्रस्थ संपविण्यासाठी कराचीचे एसपी अस्लम चौधरी (संजय दत्त) यांच्यावर जमील यांनी सोपविलेली जबाबदारी... अशा एकेक घटनाक्रमांतून ही कथा पुढे सरकत जाते आणि अखेर पुढील भाग येणार याची कल्पना देते..दिग्दर्शक आदित्य धर यांनी एकूण आठ प्रकरणांमध्ये ही कथा बांधली आहे. प्रत्येक व्यक्तिरेखेला व्यवस्थित न्याय देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. . अभिनेता रणवीर सिंहने हमला अर्थात जसकिरत सिंग रागी ही भूमिका समरसून साकारली आहे. त्याची देहबोली, त्याचा लूक आणि एकूणच त्या भूमिकेचे गांभीर्य ओळखून त्याने ही भूमिका छान प्रकारे पडद्यावर उभी केली आहे. त्याची व्यक्तिरेखा शौर्याने व देशभक्तीने अशी प्रेरित आहे. .त्याचबरोबर राकेश बेदी, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल यांनीही आपापली भूमिका चोख केली आहे. भारताचे आयबी प्रमुख अजित डोवाल यांच्या व्यक्तिमत्त्वाशी साधर्म्य असलेली भूमिका आर माधवनने उत्तम प्रकारे निभावली आहे. मात्र त्याच्या वाट्याला काही मोजकेच सीन्स आले आहेत आणि त्यामध्ये त्याने कमाल केली आहे. .सारा अर्जुनचे काम बऱ्यापैकी झाले आहे. काही दृश्यामध्ये ती तोकडी पडते. मात्र अभिनेता अक्षय खन्नाने रेहमान डकैत या डॉनची भूमिका कमालीची साकारली आहे. अधिक संवाद न म्हणता त्याने डोळ्यांतून आपले विविध भाव प्रभावीपणे व्यक्त केले आहेत. विशेष म्हणजे 'अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हों, तो क्या मैं धमाका करूं?’ तसेच ‘ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी।’ असे काही संवाद खणखणीत आणि धारदार आहेत. .चित्रपटातील संगीत अगोदरच लोकप्रिय ठरलेले आहे. चित्रपटातील काही अॅक्शन सीन्सबरोबरच व्हीएफएक्स, सेट डीझाईन, लोकेशन्स उत्तम आहेत. शाश्वत सचदेव यांनी संगीतबद्ध केलेली कव्वाली ‘ना तो कारवा की तलाश’ अत्यंत सुंदर पद्धतीने तयार केली आहे. चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत कथेच्या अनुषंगाने झाले आहे. .सिनेमॅटोग्राफरची कामगिरी उत्तम झाली आहे. मात्र चित्रपटाची सुरुवात काहीशी संथ झाली आहे आणि चित्रपटाची लांबी ही खटकणारी बाब आहे. संकलकाच्या टेबलावर काही दृश्यांना काटछाट देणे आवश्यक होते. त्यातच काही दृश्ये अतिरंजित झाली आहेत. तरीही रोमांचक आणि दमदार असा हा चित्रपट आहे. एका भारतीय गुप्तहेराच्या धाडसाची आणि शौर्याची ही कहाणी आहे..महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम निमिष कुलकर्णी अडकला लग्नबंधनात; थाटात पार पडला विवाहसोहळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 