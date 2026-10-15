मुहूर्त ठरला! राकेश बापटची नवी मालिका 'या' दिवशी येणार भेटीला; स्टार प्रवाहच्या गाजलेल्या मालिकेची वेळ बदलणार

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्यात. यात स्टार प्रवाहच्या मालिकांची संख्या जास्त आहे. या मालिकांसाठी काही जुन्या मालिकांनी निरोप घेतला. आता आणखी एक नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका म्हणजे राकेश बापट याची 'तुझ्याकडे तुला मागणे'. अभिनेता राकेश बापट याने 'हिटलर' बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. आता तो वेगळ्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. त्याच्यासोबत अभिनेत्री सायली साळुंखे मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. तर एका जुन्या अभिनेत्रीचं कमबॅक होणार आहे. .'तुझ्याकडे तुला मागणे' या मालिकेत राकेश आपल्या मुलासाठी आई शोधतोय. तर सायलीची आई तिला तिचा राजकीय फायदा बघूनच मुलगा शोधून देणार आहे. आता या दोघांची गाठ कशी जुळणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. नुकताच या मालिकेचा नवा प्रोमो प्रदर्शित झालाय. यात अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे तिच्या आईच्या भूमिकेत दिसणार आहे. मात्र त्या नकारात्मक भूमिकेत आहेत. तर अभिनेत्री समिधा गुरूदेखील राकेशच्या बहिणीच्या भूमिकेत दिसतेय. ही मालिका २६ ऑक्टोबरपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. मात्र या मालिकेसाठी जुन्या गाजलेल्या मालिकेची वेळ पुन्हा एकदा बदललीये. .'तुझ्याकडे तुला मागणे' ही मालिका रात्री ८ वाजता प्रक्षेपित केली जाईल. मालिकेला प्राइम टाइम देण्यात आलाय. तर सध्या या वेळेत अर्णव आणि ईश्वरी यांची 'तू ही रे माझा मितवा' ही मालिका लागते. मात्र आता नव्या मालिकेसाठी या मालिकेची वेळ पुन्हा एकदा बदलण्यात येणार आहे. गेल्या काही महिन्यात २ वेळा या मालिकेची वेळ बदलली. आता पुन्हा एकदा मालिकेची वेळ बदलणार असल्याने प्रेक्षक मात्र स्टार प्रवाहवर चांगलेच चिडले आहेत. .मी तुम्हाला पचणार नाही रे... भाजपकडून निवडणूक लढवण्याची फडणवीसांची ऑफर, नाना पाटेकरांनी स्पष्ट नकार का दिला? उत्तराने नेतेही झाले चकित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.