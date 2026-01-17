'Bigg Boss Marathi 6' च्या घरात एक्स पत्नीबद्दल पहिल्यांदाच बोलला राकेश बापट; म्हणतो, 'आम्ही दोघांनी...'

छोट्या पडद्यावर प्रचंड लोकप्रिय असलेला शो ''बिग बॉस मराठी ' नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. एका आठवड्यात 'बिग बॉस'च्या घरात अनेक घडामोडी घडल्यात. त्यात कुणाची भांडणं झाली तर कुणी एकमेकांचं मित्र बनलं. या घरात 'नवरी मिळे हिटलरला' मधून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा एजे म्हणजेच अभिनेता राकेश बापटही प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. घरात त्याचं इतर सदस्यांशी चांगलं जमतंय. नुकत्याच प्रसारित झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये तो 'बिग बॉस'च्या घरात लग्नाबद्दलची चर्चा होताना दिसली. त्यात राकेशने करण सोनावणेला एक महत्वाचा सल्ला दिला. मात्र याच दरम्यान त्याने त्याच्या एक्स पत्नीबद्दलही भाष्य केलं. .काय म्हणाला राकेश?बीबीमराठीने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये राकेश बापट म्हणतो, 'जर तुला लग्न करायचे असेल तर ते आताच कर, आयुष्यात हा लीप घे. लग्नाचा लाडू एकदा तरी खायलाच हवा". त्यावेळी करणने राकेशला त्याने जोडीदार कसा निवडला? असा प्रश्न विचारला. त्यावर राकेश म्हणाला, "मी माझ्या मैत्रिणीशी लग्न केलं होतं. मी काम करत असतानाच माझी जोडीदार मला भेटली. आम्ही एकाच शोमध्ये काम करत होतो. आम्ही एकमेकांचे खूप चांगले मित्र झालो आणि त्यानंतर मग लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. वेगळे झाल्यानंतरही आम्ही एकमेकांचे चांगले मित्र आहोत. मी नेहमीच तिच्या पाठीशी उभा राहतो आणि देखील माझ्या पाठीशी नेहमी असते. तिनेही लग्न केले नाही आणि मीदेखील लग्न केलेले नाही"..घरात राकेश रिद्धी डोगरा हिच्याबद्दल बोलतोय. त्यांची भेट 'मर्यादा: लेकीन कब तक' या मालिकेच्या सेटवर झाली होती. त्यानंतर ते प्रेमात पडले आणि त्यांनी लग्न केलं. २०११ मध्ये लग्न करत त्यांनी नव्या आयुष्याला सुरुवात केली होती. मात्र लग्नानंतर ८ वर्षांनी २०१९ मध्ये घटस्फोट घेत ते वेगळे झाले. त्या दोघांनीही पुन्हा लग्न केलेलं नाही. .ना राधा पाटील ना दीपाली सय्यद; 'या' सदस्याला मिळालीत सगळ्यात जास्त मतं; पाहा 'बिग बॉस मराठी ६'चा व्होटिंग ट्रेंड .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.