संतूर मॉम! रश्मी अनपट आहे आठ वर्षाच्या मुलाची आई; शेअर केले खास फोटो; नेटकरी म्हणाले- याची बायको आली की तू...

'अंतरपाट' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मी अनपट हिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर इंडस्ट्रीमध्ये ओळख मिळवलीये. रश्मीने छोट्या पडद्यावर अनेक मालिकांमध्ये काम केलंय. नुकताच रश्मीचा मुलगा अबीर आठ वर्षाचा झालाय. त्यानिमित्ताने तिने त्यांचे काही खास फोटो शेअर केलेत. जे पाहून प्रेक्षक चकीत झालेत. तिला आठ वर्षाचा मुलगा आहे हे देखील प्रेक्षकांना पटत नाहीये. .रश्मीने मुलासोबतचे फोटो शेअर करत लिहिलं, 'बघता बघता आठ वर्षांचा झालास. तुझं छोटंसं बोट हातात धरून सुरू झालेला हा प्रवास आज माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात सुंदर प्रवास बनलाय. तुझं हसणं, तुझं निरागसपण, तुझ्या छोट्या छोट्या गोष्टींमधला आनंद, हेच माझं जग आहे. देवाकडे एकच प्रार्थना आहे- तुझ्या चेहऱ्यावरचं हसू असंच कायम राहू दे आणि तुझी सगळी स्वप्नं पूर्ण होऊ देत. असाच मस्तीखोर राहा, आनंदी राहा आणि माझं डोकं खात खात मोठा हो. आईचं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. हॅपी बर्थडे माय बॉय.' .रश्मीने त्याच्यावसबतचे अनेक फोटो शेअर केलेत. ज्यावर नेटकऱ्यांनी त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यात. तर काहींनी तुला इतका मोठा मुलगा आहे असं विचारत आश्चर्य व्यक्त केलंय. एकाने लिहिले, 'हॅपी बर्थडे अबीर', दुसऱ्या एकाने लिहिले, 'आठ वर्षं? छोट्या रॉकस्टारला वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा!' आणखी एकाने लिहिले, 'बहुतेक याचं लग्न झालं तरी तुम्ही सुनेची लहान बहीण वाटाल', एकाने लिहिले, 'तुम्ही आई आहात, असं कधी वाटलंच नाही. बाळा, वाढदिवसाच्या खूप शुभेच्छा' अशा अनेक कमेंट या पोस्टवर आल्यात. .हिच्या भावाने आम्हाला घरी बोलावलं, ३ महिने मी तिला... माधुरीच्या प्रेमात कसे पडले नेने? स्वतः सांगितली लव्हस्टोरी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.