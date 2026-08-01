रश्मिका मंदानाला गंभीर दुखापत; हिप टेंडनला गंभीर दुखापत, डॉक्टरांनी दिला 6 आठवड्यांच्या बेडरेस्टचा सल्ला

RASHMIKA MANDANNA DANCE SHOOT ACCIDENT NEWS: बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. दरम्यान अशातच रश्मिकाच्या चाहत्यांबाबत एक वाईट बातमी आहे. एका शुटिंगदरम्यान रश्मिका मंदानाचा मोठा अपघात झालाय. एका डान्स सिक्वेन्सच्या शुटिंगवेळी तिचं टेंडन फाटल्याची माहिती समोर आलीय. .मिळालेल्या माहितीनुसार दमदार डान्स सिक्वेन्स आणि अॅक्शन सीन शूट केल्यानंतर रश्मिकाच्या हीप टेंडनला गंभीर रीत्या दुखापत झाली. टेंडन म्हणजे स्नायूंना पेल्विस आणि पायांच्या हाडांशी जोडणारा टिशू असतो. अशा प्रकारची इजा शक्यतो खेळाडूंना होताना पहायला मिळते असं डॉक्टरांनी सांगितलं. .दरम्यान आता रश्मिकाची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून तिला सहा आठवड्यांची बेडरेस्ट सांगितली आहे. त्यानंतर तिच्यावर रिहॅबिलिटेशन थेरपी घेतली जाणार आहे. परंतु तिच्या या दुखापतीमुळे आगामी सिनेमाच्या शुटिंगवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या ती रणबली आणि मायसा या सिनेमाच्या चित्रीकरणामध्ये व्यस्त आहे. .रश्मिकाच्या या दुखापतीबाबत रश्मिका मंदाना किंवा तिच्या टीमकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाहीय. परंतु तिच्या प्रकृतीबाबत चाहत्यांना चिंता लागली आहे. ती लवकर बरी व्हावी अशी प्रार्थना चाहते करताय. डॉक्टरांनी तिला पूर्णपणे बरे होईपर्यंत कामापासून दूर राहण्यास सांगितलय..23 वर्षांनंतर सोनाली बेंद्रेचं मराठीत कमबॅक; पण यावेळी भूमिका वेगळीच!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.