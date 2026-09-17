MS Subbulakshmi Biopic : रश्मिका साकारणार एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी

अभिनेत्री रश्मिका मंदानाच्या आगामी प्रोजेक्टची सध्या चर्चा सुरू आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीतविश्वातील दिग्गज गायिका एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात रश्मिका मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .‘एमएस-ए लिगसी ऑन स्क्रीन’ असे या बायोपिकचे नाव असून, या सिनेमाची अधिकृत घोषणा झाली आहे. एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्या ११०व्या जयंतीचं औचित्य साधून या चित्रपटाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे..Fed Rate Hike: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले; तुमच्या कर्जाच्या EMI पासून शेअर बाजार ते सोन्याच्या भावापर्यंत काय बदलणार?.निर्मात्यांनी सोशल मीडियावर पोस्टर शेअर करत या प्रोजेक्टची माहिती दिली आहे. ‘जर्सी’सारख्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे दिग्दर्शक गौतम तिन्ननुरी या बायोपिकचे दिग्दर्शन करणार आहेत. संगीताची जबाबदारी अनिरुद्ध रविचंदरकडे सोपवण्यात आली आहे..अल्लू अरविंद, बन्नी वासू आणि रॉकलाइन वेंकटेश हे या चित्रपटाची निर्मिती करणार आहेत. रश्मिकाने या भूमिकेसाठी तयारी सुरू केल्याचेही सांगण्यात येत आहे. एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी या कर्नाटक संगीत क्षेत्रातील अत्यंत मानाच्या कलाकार होत्या..Gold Rate Today: अमेरिकेच्या एका निर्णयाने सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती? सोन्याच्या दरात आणखी घसरण होणार?.त्यांच्या गायकीने भारतासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. त्यामुळे त्यांच्या जीवनावर आधारित या चित्रपटात रश्मिका ही भूमिका कशा पद्धतीने साकारते, याकडे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.