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MS Subbulakshmi Biopic : रश्मिका साकारणार एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी

Rashmika Mandanna to Play MS Subbulakshmi : एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्या जीवनावर आधारित ‘एमएस-ए लिगसी ऑन स्क्रीन’ या बायोपिकमध्ये रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका साकारणार आहे.
MS Subbulakshmi Biopic

MS Subbulakshmi Biopic

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अभिनेत्री रश्मिका मंदानाच्या आगामी प्रोजेक्टची सध्या चर्चा सुरू आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीतविश्वातील दिग्गज गायिका एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात रश्मिका मुख्य भूमिका साकारणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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