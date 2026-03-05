अय्यो, ही तर डिट्टो कॉपी! रश्मिका मंदाना सेम टू सेम दिसते आईसारखी! सोशल मीडियावर Viral Video

RASHMIKA MANDANNA AND HER PARENTS’ VIRAL VIDEO: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचा नुकताच हैदराबादमध्ये लग्नाचा रिसेप्शन सोहळा आयोजित पार पडला. ३ मार्च रोजी या रिसेप्शन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सोहळ्याला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. अनेक कलाकरांचे रिसेप्शनमधील व्हिडिओही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. .दरम्यान या रिसेप्शनच्या कार्यक्रमातील रश्मिकाचा तिच्या आई-बाबासोबतचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रश्मिकाने पारंपारिक लाल मैसूर सिल्क साडी नेसली होती. तसंच मैसूर राजघराण्याचे प्रतीक मानला जाणारा गंडबेरुंडा मोटिफ सुद्धा तिने घातला होता. तसंच रश्मिकाची आई सुमन मांडन्ना देखील पारंपारिक वेशात पहायला मिळाल्या. .परंतु रश्मिकाला तिच्या आई-बाबासोबत पाहून चाहते थक्क झालेत. अनेकांनी कमेंट्स करत रश्मिका सेम टू सेम तिच्या आईसारखी दिसत असल्याचं चाहते म्हणालेत. सध्या सोशल मीडियावर रश्मिकाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. रश्मिकाचे नाकी-डोळी आईसारखेच असल्याचं नेटकरी म्हणताय. तर अनेकांनी चेहरा कट हा वडिलांसारखा असल्याचं म्हणत तिघांच्या व्हिडिओचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर रश्मिकाचा हा व्हिडिओ चर्चेचा विषय ठरलाय. .दरम्यान या भव्य रिसेप्शनला अनेक दिग्गज कलाकारांनी हजेरी लावली. यात चिरंजिवी, अल्लू अर्जुन, राम चरण, क्रिती सेनन, करण जोहरसह निना गुप्ता, मृणाल ठाकूर यांसारखे कलाकार उपस्थित होते..'शुटिंग करताना अचानक मोठे स्फोट झाले अन्...' दुबईत अडकलेल्या लारा दत्तने सांगितला भंयकर प्रसंग, सत्य परिस्थिती सांगताना अश्रू अनावर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.