Premier

अय्यो, ही तर डिट्टो कॉपी! रश्मिका मंदाना सेम टू सेम दिसते आईसारखी! सोशल मीडियावर Viral Video

RASHMIKA MANDANNA’S VIDEO WITH PARENTS: दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या हैदराबादमधील भव्य रिसेप्शनमधील एक खास व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RASHMIKA MANDANNA AND HER PARENTS’ VIRAL VIDEO: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध जोडी रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांचा नुकताच हैदराबादमध्ये लग्नाचा रिसेप्शन सोहळा आयोजित पार पडला. ३ मार्च रोजी या रिसेप्शन सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सोहळ्याला अनेक सेलिब्रिटींनी उपस्थिती लावली होती. अनेक कलाकरांचे रिसेप्शनमधील व्हिडिओही सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले.

