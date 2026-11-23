RASHMIKA MANDANNA WARRIOR MODE STATEMENT GOES VIRAL: दाक्षिणात्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ही सध्या चर्चेत आहे. लवकरच तिचा मायसा'हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या सिनेमात रश्मिकाचा एक वेगळा आवतार पहायला मिळणार आहे. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत बोलताना रश्मिकाने सततच्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. ती सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंग आणि टीकेला फारसं महत्त्व देत नाही. मात्र, कुटुंबीयांना ट्रोल करणाऱ्यांना ती जशास तसं उत्तर देण्यास तयार असल्याचं म्हणत तिने ट्रोलर्संना इशारा दिला आहे. यावेळी तिने पती विजय देवरकोंडासोबत झालेल्या ट्रोलिंगचाही उल्लेख केला..'प्रेमा - द जर्नलिस्ट'ला दिलेल्या मुलाखतीत रश्मिका बोलताना म्हणाली की, 'काही वर्षांपूर्वीच माझा ट्रोलिंगकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला. आधी मी टीकेला उत्तर द्यायचे, परंतु आता मी शांत राहणं पसंत करते.' दरम्यान कॉफी विद करण या शोमध्ये रश्मिका आणि विजय या शोनंतर दोघांना मोठ्या ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला होता. रश्मिकाने लग्नासाठी विजय रोज विचारत असल्याचा खुलासा केला होता. त्यामुळे दोघे खूप ट्रोल झाले होते. सततच्या ट्रोलिंगला वैतागून दोघांना पोलिसांकडे तक्रारही दाखल करावी लागली होती. .दरम्यान अशातच आता तिने मुलाखतीत बोलताना कुटुंबीयांबद्दल होणाऱ्या ट्रोलिंगवर भाष्य केलय. ती म्हणाली की, 'माझ्याबद्दल होणारी टीका मी समजू शकते. कारण मी मनोरंजन क्षेत्र निवडलं असून लोकांना त्यांचं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. मात्र, माझ्या कुटुंबीयांचा या क्षेत्राशी काहीही संबंध नाही.जर कोणी माझ्या कुटुंबाबद्दल काही बोललं, तर मला ते अजिबात आवडत नाही. अशा वेळी मी पूर्णपणे वॉरियर मोडमध्ये येते. मी 'मायसा'च्या अवतारात येईन.' असं ती म्हणाली. .'तसंच माझं कुटुंब सार्वजनिक व्यक्ती नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक व्यक्ती नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीचं नाव घेऊन तिची प्रतिमा खराब करण्याचा प्रयत्न करणं चुकीचं आहे. त्या व्यक्तीने असं काहीही सहन करण्याची गरज नाही' असंही तिने म्हटलंय..अमिताभ बच्चन यांना वकिलाची कायदेशीर नोटीस; KBC मधील 'त्या' प्रश्नावरून नवा वाद, नेमकं प्रकरण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.