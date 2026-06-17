लग्न होऊनही 5 वर्षांपासून लॉन्ग डिस्टन्स रिलेशनशिपमध्ये राहतेय रसिका सुनील, नवऱ्याबद्दल बोलताना म्हणाली...

RASIKA SUNIL REVEALS SECRET OF STRONG RELATIONSHIP WITH HUSBAND: 'माझ्या नवऱ्याची बायको' या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली शनाया म्हणजेच रसिका सुनील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमधून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या ती नाटकातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करते. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत रसिकानं तिच्या नात्याबद्दल सांगितलय. 'दूर राहूनही आमचं नातं खूप घट्ट असल्याचं' तिने मुलाखतीत बोलताना म्हटलय..रसिकानं नुकतीच 'राजश्री मराठी'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने अभिनयासह वैयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी शेअर केल्या. यावेळी तिने तिच्या नात्याबद्दल तसंच सध्याच्या लॉन्ग डिस्टन्स रिलेशनशिपबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. तसंच यावेळी तिने 'माझ्या नवऱ्याची बायको' मालिका सोडण्याचं कारण, तसंच त्या निर्णयामुळे करिअरवर काय परिणाम झाला? याबद्दलही सांगितलं..'पाच वर्षापासून लॉन्ग डिस्टन्स रिलेशनशिपचा मुलमंत्र काय?' असा प्रश्न रसिकाला विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना ती म्हणाली की, 'आमची फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मॅरेज सगळच लॉन्ग डिस्टन्स होतं. त्यामुळे असं जास्त काही वाटलं नाही. त्यामुळे साधारण सवय झाली होती. तसंच आम्ही एकमेकांबद्दल सेक्युर आहोत. जेव्हा आम्हाला एकमेकांची गरज असते तेव्हा आम्ही एकमेकांना वेवस्थित वेळ देतो. तसंच आम्ही सतत व्हिडिओ कॉलवर बोलत असतो. आमचं नातं नवरा बायकोपेक्षा जास्त बेस्ट फ्रेंडसारखं आहे. मला पार्टनर तसा मिळाला आहे, ज्याच्यावर मी डोळे झाकून विश्वास ठेऊ शकते.'.दरम्यान यावेळी बोलताना तिने माझ्या नवऱ्याची बायको ही मालिका सोडण्याबद्दल सुद्धा सांगितलं. ती म्हणाली की,' मी मालिका सोडून US ला गेले. तेव्हा मालिका प्लोमध्ये होती, परंतु लोकांना वाटतं की, नवरा US ला आहे तर आजही मी तिकडेच आहे. याचा मला मोठा फटका बसला' असल्याचं ती मुलाखतीत म्हणाली..सनी लिओनी झाली शांताबाई! 'ही' स्टेप तर खतरनाक, 5 तासात मिळाले लाखो व्ह्यूज, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.