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लग्न होऊनही 5 वर्षांपासून लॉन्ग डिस्टन्स रिलेशनशिपमध्ये राहतेय रसिका सुनील, नवऱ्याबद्दल बोलताना म्हणाली...

RASIKA SUNIL OPENS UP ABOUT FIVE YEARS OF LONG DISTANCE MARRIAGE: रसिका सुनीलने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केले आहे. गेली पाच वर्षे लॉन्ग डिस्टन्स रिलेशनशिपमध्ये असूनही विश्वास, मैत्री आणि संवादाच्या जोरावर तिचे वैवाहिक आयुष्य आनंदी असल्याचे तिने सांगितले.
RASIKA SUNIL

RASIKA SUNIL

esakal

Apurva Kulkarni
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RASIKA SUNIL REVEALS SECRET OF STRONG RELATIONSHIP WITH HUSBAND: 'माझ्या नवऱ्याची बायको' या मालिकेतून घराघरात पोहचलेली शनाया म्हणजेच रसिका सुनील हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमधून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली. सध्या ती नाटकातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करते. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत रसिकानं तिच्या नात्याबद्दल सांगितलय. 'दूर राहूनही आमचं नातं खूप घट्ट असल्याचं' तिने मुलाखतीत बोलताना म्हटलय.

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