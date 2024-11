Premier

"दीपिका समोर येताच..." सिंघम अगेनमध्ये काम करणाऱ्या मराठी अभिनेत्रीने सांगितला दीपिकाबरोबर काम करण्याचा अनुभव

Actress Bhagya Nair Opens Up About Her Experience Working With Deepika Padukone : सिंघम अगेन सिनेमात काम करणारी मराठी अभिनेत्री भाग्या नायरने दीपिका बरोबर स्क्रीन शेअर करण्याचा तिचा अनुभव शेअर केला.