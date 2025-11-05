Premier

काठीला कापड गुंडाळल्यासारखी दिसते... बारीक असल्याने 'रात्रीस खेळ चाले' फेम अभिनेत्रीला हिणवलं; अनुभव सांगत म्हणाली-

Ratris Khel Chale Actress  Talked About Body Shaming: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रीने तिला आलेला बॉडी शेमिंगचा अनुभव सांगितलाय. बारीक असल्याने तिला हिणवलं गेलं.
ratris khel chale actress 

ratris khel chale actress 

Payal Naik
मराठी असो व हिंदी आता अभिनेत्रींच्या बारीक असण्याला खूप महत्व आहे. अभिनेत्रींच्या दिसण्यावर त्यांचं काम ठरतं. त्यांचा अभिनय नाही तर त्यांचं दिसणं आता महत्वाचं झालंय. वजन जास्त असलेल्या कलाकारांना हिरोईन तर सोडाच पण सहकलाकार म्हणूनही घेताना विचार करतात. त्यामुळे जाड असलेल्या अभिनेत्री किंवा अभिनेत्याला अनेकदा बॉडीशेमिंग केलं जातं. त्याची वजनावरून मस्करी केली जाते. अशाच एका अभिनेत्रीला तिच्या कमी वजनामुळे बॉडी शेमिंगचा अनुभव आलेला. 'रात्रीस खेळ चाले' मधील अभिनेत्री अश्विनी मुकादम हिला बारीक असल्याने अनेकांनी हिणवलं होतं.

