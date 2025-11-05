काठीला कापड गुंडाळल्यासारखी दिसते... बारीक असल्याने 'रात्रीस खेळ चाले' फेम अभिनेत्रीला हिणवलं; अनुभव सांगत म्हणाली

मराठी असो व हिंदी आता अभिनेत्रींच्या बारीक असण्याला खूप महत्व आहे. अभिनेत्रींच्या दिसण्यावर त्यांचं काम ठरतं. त्यांचा अभिनय नाही तर त्यांचं दिसणं आता महत्वाचं झालंय. वजन जास्त असलेल्या कलाकारांना हिरोईन तर सोडाच पण सहकलाकार म्हणूनही घेताना विचार करतात. त्यामुळे जाड असलेल्या अभिनेत्री किंवा अभिनेत्याला अनेकदा बॉडीशेमिंग केलं जातं. त्याची वजनावरून मस्करी केली जाते. अशाच एका अभिनेत्रीला तिच्या कमी वजनामुळे बॉडी शेमिंगचा अनुभव आलेला. 'रात्रीस खेळ चाले' मधील अभिनेत्री अश्विनी मुकादम हिला बारीक असल्याने अनेकांनी हिणवलं होतं. .अश्विनी हिने 'रात्रीस खेळ चाले' मालिकेत अण्णा नाईकांच्या सुनेचं पात्र साकारलं होतं. त्यानंतर ती 'सातव्या मुलीची सातवी मुलगी', 'सुखाच्या सरींनी हे मन बावरे', 'तुमची मुलगी काय करते' अशा मालिकांमध्ये दिसली. आता अश्विनीने इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना अश्विनी म्हणाली, 'मी खूप बॉडी शेमिंग सहन केलंय. म्हणजे लोकांना जाड म्हणून चिडवतात. माझं उलट होतं. मी खूप बारीक होते. त्यामुळे काय गं बाई...हे काय आहे काठीला कापड गुंडाळल्यासारखं दिसतं...स्टेजवर ही दिसतच नाही... हिच्याकडे कोण बघणार?' .ती पुढे म्हणाली, 'हिच्याकडे रोज कोण बघत पण नाही. आज तू बरी दिसत होतीस. एरव्ही तुझ्याकडे कोणी बघतही नाही. अशा सगळ्या कमेंट्स मी ऐकल्या आहेत. त्यावेळी बारीक मुलगी फॅशनमध्ये नव्हतीच. स्लिम ट्रीम हे सौंदर्याचं परिमाणच नव्हतं. प्रत्येकजण आपआपल्या परीने सुंदर असतो. बारीक मुलगी तिच्यापरीने आणि चबी मुलगी तिच्यापरीने सुंदर दिसते, इथपर्यंत आपण येऊन पोहोचलो आहोत. तेव्हा तसा अवेअरनेस नव्हता. प्रत्येकजण माधुरी दीक्षित किंवा सोनाली बेंद्रेसारखं सुंदर नसतं.' .अश्विनी पुढे म्हणाली, ' मला माझ्या मित्रमैत्रिणींनी हेदेखील सांगितलं होतं की असं हिरोईन मटेरियल वगैरे काही नसतं. तुम्हाला ते छान प्रेसेंट करतात आणि तू छान दिसशील. असं काही तू वाटून घेऊ नकोस. पण, आधीपासूनच अगं बाई हिच्या अंगावर मासच नाहीये, इथपासून सगळ्या गोष्टी मी ऐकल्या होत्या. त्यामुळे या मित्रमैत्रिणींकडे दुर्लक्ष केलं. रिव्हर्स बॉडी शेमिंग मी खूप सहन केलं.' .माझ्या माघारी मुलाला कोण सांभाळेल... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला घटस्फोटाचा काळ; म्हणाली, 'रात्रभर झोप... '.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.