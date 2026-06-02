बापरे! बॉलिवूड अभिनेत्रीरविना टंडनच्या कुटुंबाला धक्का; दागिने-घड्याळांसह 'इतक्या' रुपयांचा ऐवज लंपास

GOLD JEWELLERY AND LUXURY WATCHES STOLEN FROM TANDON HOUSE: मनोरंजन विश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री रवीना टंडनच्या भाऊ राजीव टंडन यांच्या घरात चोरांनी डल्ला घातला आहे. या चोरीत तब्बल २५ लाख रुपायंच्या सोन्याची दागिन्यांची चोरी झालीय. ही घटना राजीव यांच्या जुहू इथल्या घरात घडलीय. दरम्यान आता या प्रकरणी ४७ वर्षीय महिलेला अटक केलीय..इंडियन एक्स्प्रेसने दिल्ल्या वृत्तानुसार, अटक करण्यात आलेली महिला रवीना टंडन हिच्या आईच्या घरी कामाला होती. रवीनाच्या आईची काळजी घेण्यासाठी तिला ठेवण्यात आलं होतं. ती नेहमीच घरी ये-जा करत होती. महिलने घरातील तिजोरी तोडली आणि रवीनाच्या आईचे सोन्याची दागिने आणि महागडी घराळे लंपास केली. .दरम्यान याप्रकरणी राजीव टंडन यांनी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार केली असून एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. माहितीनुसार दागिने आणि घड्यांची किंमत जवळपास २५ लाखांच्या वर आहे. राजीव टंडन हे आईसोबत जुहू इथल्या निप्पॉन सोसायटीमध्ये 'टंडन हाऊस'मध्ये राहतात.