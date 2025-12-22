Premier

अलिबागमधील 'या' गावात आहे रवी जाधव यांचं टुमदार फार्महाउस; फोटो पाहिलेत का? कासवाशी संबंधित आहे घराचं नाव

MARATHI DIRECTOR FARMHOUSE: मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी अलिबागमध्ये फार्महाउस बांधलं आहे. आता त्यांनी त्याच्या घराचे फोटो दाखवलेत.
मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी मराठी सिनेसृष्टीला ‘बालक पालक’, ‘नटरंग’, ‘टाइमपास’, ‘न्यूड’, ‘रंपाट’, ‘बालगंधर्व’ यांसारखे उत्कृष्ट चित्रपट दिले. त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीतही आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं. स्थानी 'हिंदीमध्ये 'ताली', 'मैं अटल हू' असे चित्रपट आणि वेब सीरिजचं दिग्दर्शन केलं. ते सोशल मीडियावरही सक्रीय असतात. आता रवी जाधव यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या फार्महाउसची झलक दाखवलीये. त्यांनी त्यांच्या सेकंड होमचे काही फोटो शेअर केलेत.

