अलिबागमधील 'या' गावात आहे रवी जाधव यांचं टुमदार फार्महाउस; फोटो पाहिलेत का? कासवाशी संबंधित आहे घराचं नाव

मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी मराठी सिनेसृष्टीला 'बालक पालक', 'नटरंग', 'टाइमपास', 'न्यूड', 'रंपाट', 'बालगंधर्व' यांसारखे उत्कृष्ट चित्रपट दिले. त्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीतही आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं. स्थानी 'हिंदीमध्ये 'ताली', 'मैं अटल हू' असे चित्रपट आणि वेब सीरिजचं दिग्दर्शन केलं. ते सोशल मीडियावरही सक्रीय असतात. आता रवी जाधव यांनी पहिल्यांदाच त्यांच्या फार्महाउसची झलक दाखवलीये. त्यांनी त्यांच्या सेकंड होमचे काही फोटो शेअर केलेत. .रवी जाधव यांनी नुकतेच त्यांच्या टुमदार घराचे फोटो शेअर केलेत. हे फोटो शेअर करत त्यांनी 'हे आहे आमचं फार्महाउस' असं कॅप्शन दिलंय. आम्ही जेव्हा-जेव्हा याठिकाणी भेट देतो तेव्हा मनाला शांती मिळते आणि नवीन काहीतरी करण्याची प्रेरणा मिळते असं त्यांनी सांगितलंय. दिग्दर्शकाच्या घराचं नाव 'टर्टल ओआसीस' आहे म्हणजेच कासवांचं नंदनवन. त्यांचं हे फार्महाउस अलिबाग येथील नागाव येथे आहे. या घराच्या आसपास हिरवागार निसर्ग आहे. चारही बाजूला हिरवीगार झाडं आहेत. .कसं आहे त्यांचं घर?रवी जाधव यांनी शेअर केलेल्या फोटोंमध्ये त्यांच्या घरात प्रशस्त बाल्कनी दिसतेय, बंगल्यात सुंदर झोपाळा दिसतोय. दरवाजाच्या अगदी समोरच सुंदर असं तुळशी वृंदावन दिसतंय. त्यांनी घरात मॉडर्न इंटेरिअर केलं आहे. आणि त्याला पारंपरिकतेची जोड दिलीये. तसेच घराच्या आजूबाजूला उंच नारळाची झाडं सुद्धा फोटोमध्ये पाहायला मिळत आहेत. त्यांचं हे घर पाहून चाहत्यांनी त्यांचं कौतुक केलंय. 'ठरलं तर मग' फेम सायली म्हणजेच अभिनेत्री जुई गडकरीने हे फोटो पाहून यावर 'Peaceful' अशी कमेंट केली आहे. तर, अन्य नेटकऱ्यांनी "सुंदर… शांत मनाला गारवा देणारं घर", "वॉव हे घर खरंच खूप सुंदर आहे अभिनंदन", "किती सुंदर घर आहे" अशा प्रतिक्रिया दिल्यात.