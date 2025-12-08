अवघ्या १३ व्या वर्षी मुलाला ब्लड कॅन्सर... मेघना जाधव यांनी सांगितली कुणालाही ठाऊक नसलेली गोष्ट, म्हणाल्या, 'रात्री दोन वाजता...'

'नटरंग', 'टाईमपास', 'न्यूड', 'बालक पालक' ते 'ताली' अशा अनेक गाजलेल्या चित्रपट आणि सीरिजचं दिग्दर्शन करणारे लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक रवी जाधव यांनी आपल्या हिमतीवर इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचं स्थान निर्माण केलंय. रवी जाधव यांच्या पत्नी मेघना जाधव या देखील फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये सक्रीय आहेत. निर्मात्या म्हणून त्यांनी अनेक प्रोजेक्ट्स हाताळले आहेत. मात्र रवी आणि मेघना यांच्या आयुष्यातील एक गोष्ट त्यांनी कधीही चाहत्यांसमोर सांगितली नाही ती म्हणजे त्यांच्या मुलाचं आजारपण. एका जीवघेण्या आजारामधून मेघना यांनी त्यांच्या मुलाला कसं बाहेर काढलं याबद्दल त्यांनी एका मुलाखतीत सांगितलं आहे. .रवी जाधव आणि मेघना जाधव यांना दोन मुलं आहेत. त्यांच्या लहान मुलाला वयाच्या १३ व्य वर्षी रक्ताचा कर्करोग झाला होता. मेघना यांनी नुकतीच सर्व काही क्लिप्सला मुलाकगत दिली. यात बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझ्या धाकट्या मुलाला हेल्थ इश्यू होते. वयाच्या १३व्या वर्षी त्याला ब्लड कॅन्सरचं निदान झालेलं. त्याचं वय वाढत होतं, तसे मी त्याच्यासाठी काहीतरी प्लॅन करत होते. पण अचानक त्याला त्रास व्हायला लागला. आपण कधीच असा विचार नाही करत. त्यामुळे आम्हाला वाटलं ८-१० दिवसांत तो बरा होईल. त्याची तब्येत खूप बिघडायला लागली, आम्हाल काही कळत नव्हतं.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'मग रिपोर्ट आले आणि आम्ही ठरवलं की, आपण आपल्या मुलाला ही गोष्ट सांगायची नाही. त्यादिवशी मी खूप रडले. रात्रीचे दीड दोन वाजलेले, मी उठले आणि सगळ्यांना म्हटलं, बस! आता संकट आलंय, त्याला सामोरं जायला पाहिजे. मी मुलाजवळ गेले आणि त्याने मला विचारलं, 'आता माझा जीव जाणार?' मी म्हटलं नाही....सहा महिने आता तू सुट्टीवर, मी जे सांगेन त्यावर विश्वास ठेव...तू ह्यातून बाहेर पडशील. पूर्ण सहा महिने मला त्याने काहीच विचारलं नाही. त्याच्यासाठी मी स्वतः व्यवस्थित राहिले.'.मेघना म्हणाल्या, 'पण सहा महिन्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. मी त्याला दिलेलं वचन नाही पाळू शकले. मला त्याचं बोन मॅरो ट्रान्सप्लान्ट करावं लागलं, त्यासाठी बंगळूरूला जायचं होतं. तिथे आम्ही दोघंच गेलो. तिथे त्याला चांगलं वाटावं म्हणून मी तयार व्हायचे, आम्ही सिनेमा बघायचो. आणि आता माझा मुलगा त्यातून बाहेर आला.'.बाई हा काय प्रकार? १०० वेळा 'जब वी मेट' बघणाऱ्यांच्याही लक्षात आली नसेल चित्रपटातली ती चूक; शेवटच्या गाण्यात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.