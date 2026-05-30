रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ चा भव्य आणि दिमाखदार समारोप

Entertainment News : रेड एफएमचा मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ पुण्यातील ई-स्क्वेअर येथे तीन अविस्मरणीय दिवसांच्या चित्रपट, संस्कृती, संवाद, साजरेपणा आणि प्रभावी कथन यांच्या साक्षीने यशस्वीरीत्या संपन्न झाला. या महोत्सवाला प्रेक्षक, कलाकार, दिग्दर्शक आणि चित्रपटप्रेमी यांच्याकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून हा सीझन आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आणि प्रभावी आवृत्त्यांपैकी एक ठरला..९० हून अधिक नामवंत कलाकार, अभिनेते, दिग्दर्शक आणि मराठी चित्रपटसृष्टीतील मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ हा मराठी चित्रपटसृष्टीचा एक खरा उत्सव ठरला. येथे कालातीत क्लासिक्सपासून ते समकालीन प्रभावी कथांपर्यंत मराठी सिनेमाच्या विविध पैलूंचा उत्सव साजरा करण्यात आला..या महोत्सवाचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो पूर्णपणे मोफत आणि सर्वांसाठी खुला होता. त्यामुळे हजारो चित्रपटप्रेमींना मोठ्या पडद्यावर नामांकित मराठी चित्रपट, दिग्गज कलाकारांशी थेट संवाद, लाइव्ह इंटरॅक्शन आणि अविस्मरणीय सिनेमॅटिक क्षण अनुभवता आले..या महोत्सवात स्नोफ्लॉवर, मुळशी पॅटर्न, जैत रे जैत, बाप्या, एप्रिल मे ९९, जुना फर्निचर, गोंधळ, पांघरुण, जारण, दशावतार, सिनेमॅन, तिघी, माझा पती करोडपती आणि इतर अनेक प्रसिद्ध व समीक्षकांनी गौरवलेले चित्रपट प्रदर्शित करण्यात आले..महोत्सवात प्रेक्षकांना अनेक संस्मरणीय क्षण अनुभवायला मिळाले. ज्यामध्ये ज्येष्ठ अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांची उपस्थिती, महेश मांजरेकर यांचे दमदार आगमन, सचिन पिळगांवकर यांच्याशी मनमोकळा संवाद, अमृता सुभाष यांची प्रभावी उपस्थिती, राजश्री देशपांडे यांची ऊर्जा, छाया कदम यांच्या कामगिरीचा गौरव, तसेच डॉ. मोहन आगाशे, किशोरी शहाणे, भारती आचरेकर, सिद्धार्थ जाधव, नेहा पेंडसे, अनुषा दांडेकर, भूषण प्रधान आणि इतर अनेक मान्यवरांसोबत झालेले अर्थपूर्ण संवाद यांचा समावेश होता..या महोत्सवात अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त कलाकार आणि सिनेमॅटिक योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी सन्मानित करण्यात आले. भावनिक प्रेक्षक प्रतिक्रिया, जुन्या कल्ट क्लासिक्सच्या आठवणी जागवणारे प्रदर्शन, सेलिब्रिटींचे अनौपचारिक परफॉर्मन्स, पॅनल चर्चा, स्टँडिंग ओव्हेशन आणि मनाला भिडणारे सिनेमॅटिक क्षण - या सर्वांनी मिळून प्रत्येक दिवस हा एक उत्सव बनवला. भरगच्च प्रेक्षक उपस्थितीपासून ते संस्मरणीय सेलिब्रिटी क्षणांपर्यंत, रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हल सीझन ६ ने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की मराठी चित्रपटसृष्टी सर्व पिढ्यांतील प्रेक्षकांना प्रेरित करते, विकसित होते आणि त्यांच्याशी खोलवर नाते जोडते.आणखी एका यशस्वी सीझननंतर या महोत्सवाने असंख्य आठवणी, अर्थपूर्ण संवाद आणि मराठी चित्रपटांविषयी अधिक दृढ प्रेम मागे ठेवले आहे. पुढील सीझनपर्यंत - कथा सुरू राहतील, संवाद जिवंत राहतील आणि सिनेमा साजरा होत राहील..महोत्सवाच्या यशाबद्दल रेड एफएमच्या डायरेक्टर आणि COO निशा नारायणन म्हणाल्या, "रेड एफएम मराठी फिल्म फेस्टिव्हलचा सहावा सीझन पुन्हा एकदा सिद्ध करतो की मराठी चित्रपटांना ओळख नाही, तर त्यांच्या कथा सादर करण्यासाठी योग्य व्यासपीठाची गरज आहे. पुण्यातील तीन अविस्मरणीय दिवसांमध्ये आम्ही सिनेमाच्या इतिहासाचा आणि नव्या काळातील कथनाचा अद्भुत संगम पाहिला. या प्रवासात दिग्गज कलाकारांचा आशीर्वाद आणि प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. प्रादेशिक आवाजांना व्यासपीठ देण्याच्या उद्देशाने सुरू झालेला हा उपक्रम आज एक चळवळ बनला आहे. निर्माते, कलाकार, तंत्रज्ञ आणि स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वांच्या योगदानातून ही चळवळ अधिक बळकट झाली आहे. हा आतापर्यंतचा आमचा सर्वात मोठा उत्सव ठरला असून समुदाय-आधारित सिनेमाच्या शक्तीचे हे जिवंत उदाहरण आहे. या कथा इथे थांबत नाहीत, त्या अधिक प्रभावी होत जातील."