Video: 'मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे' रेखाने अमिताभ यांच्यासाठी खास गायलेलं गाणं, जुना व्हिडिओ पुन्हा चर्चेच

Rekha sings ghazal for Amitabh viral video: अभिनेत्री रेखा यांचा आज वाढदिवस. आज त्या 71 वर्षांच्या झाल्या. दरम्यान वाढदिवसानिमित्त त्यांचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी अप्रतिम गजल गायलीय.
अभिनेत्री रेखा यांचा आज वाढदिवस. त्या आज 71 वर्षांच्या आहेत. अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांचा वाढदिवस एकाच दिवशी असतो. अमिताभ आणि रेखा यांच्या प्रेम प्रकरणाच्या मोठ्या चर्चा झाल्या होत्या. आज देखील अमिताभ आणि रेखा यांची प्रेम काहाणी चर्चेत आहे. रेखा आज देखील अमिताभ यांच्या नावाने भांगेत सिंदूर भरत असलेल्या चर्चा रंगतात. रेखा आणि अमिताभ यांची प्रेम काहाणी शेवटी अधुरीच राहिली. परंतु आज देखील ते एकमेकांसोबत उभे आहेत.

