Video: 'मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे' रेखाने अमिताभ यांच्यासाठी खास गायलेलं गाणं, जुना व्हिडिओ पुन्हा चर्चेच

अभिनेत्री रेखा यांचा आज वाढदिवस. त्या आज 71 वर्षांच्या आहेत. अमिताभ बच्चन आणि रेखा यांचा वाढदिवस एकाच दिवशी असतो. अमिताभ आणि रेखा यांच्या प्रेम प्रकरणाच्या मोठ्या चर्चा झाल्या होत्या. आज देखील अमिताभ आणि रेखा यांची प्रेम काहाणी चर्चेत आहे. रेखा आज देखील अमिताभ यांच्या नावाने भांगेत सिंदूर भरत असलेल्या चर्चा रंगतात. रेखा आणि अमिताभ यांची प्रेम काहाणी शेवटी अधुरीच राहिली. परंतु आज देखील ते एकमेकांसोबत उभे आहेत..दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर रेखा यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. बीबीसी मराठीला त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीमधील तो व्हिडिओ आहे. या मुलाखतीत त्यांनी वयक्तिक आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी चाहत्यांसमोर मांडल्या. ज्यावेळी रेखाची मुलाखत घेण्यात आली होती. त्यावेळचं त्यांचं सौदर्य, बोलणं, सगळ्या गोष्टी आज देखील आकर्षिक करतात..आज देखील रेखा तितक्याच सुंदर दिसतात. 'प्रेम, नातं, कलाविश्व, सौदर्य या सगळ्या गोष्टी त्यांचा व्हिडिओ पाहून लक्षात येतील.' त्यांच्या मुलाखतमीमध्ये विचार करण्याचा दृष्टीकोन, तसंच सुरेल आवाजाची जादू सुद्धा चाहत्यांना अनुभवता आली. मुलाखत घेणाऱ्याच्या आग्रहाखातर रेखा यांनी मेहंदी हसल यांच्या नावे असलेली गजल सादर केली..'मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो.. मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे' ही गजल त्यांनी सुरेल आवाजात गायली. हा त्यांचा गजल गातानाचा व्हिडिओ त्याकाळी मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या गाण्यातून त्याचे असलेले आर्त भाव तितकेच भावले. परंतु त्यांचा हे गाणं म्हणण्याचा उद्देश अमिताभसाठी होता अशा चर्चाही रंगलेलं पहायला मिळालं. .अमिताभ आणि रेखा यांची प्रेम काहाणी प्रचंड चर्चेत होती. त्यांनी अनेक चित्रपटात त्यांनी एकत्र काम केलं. रेखाला अमिताभ यांच्यावर जीवापाड प्रेम होतं. परंतु काही कारणास्तव त्यांची प्रम काहाणी अपुर्ण राहिली. त्यामुळे जेव्हा रेखा यांनी हे गाणं गायलं त्यावेळी ते बिग बींसाठी होतं अशा चर्चा चाहत्यांमध्ये रंगलेल्या पहायला मिळाल्या. .Amitabh Bachchan Birthday : ना रेखा, ना जया अमिताभ बच्चन यांनी 'या' मराठी अभिनेत्रीसोबत दिलेला इंटिमेंट सीन, आजही त्या सीनची चर्चा.