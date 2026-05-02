‘मी खूप बदनाम आहे, माझा भूतकाळ सडलेला आहे’ असं का म्हणालेल्या रेखा?

REKHA AND JEETENDRA LOVE STORY: बॉलिवूडमधील ८० ते ९० चं दशक गाजवणारी अभिनेत्री रेखा यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक घटना घडल्या. त्यामुळे त्यांची आजही तितकीच चर्चा होते. रेखा यांना पहिलं प्रेम अभिनेता जितेंद्र यांच्यासोबत झालं होतं. रेखा आणि जितेंद्र यांच्या प्रेमसंबंधाचा एक किस्सा आजही चर्चेत आहे. ज्या प्रेमाने रेखा यांना आपलेपणाची, प्रेमाची जाणीव करुन दिलं होती. तेच नातं पुढे त्यांच्यासाठी वेदनादायी ठरलं होतं. .1972 मध्ये 'एक बेचारा' सिनेमात रेखा आणि जितेंद्र यांनी एकत्र काम केलं होतं. रेखा यांचे पहिले ए-लिस्ट सहकलाकार जितेंद्र होते. त्या काळात रेखा स्ट्रगल करत होत्या. त्यामुळे सेटवर अनेकवेळा खिल्ली उडवली जायची. परंतु जितेंद्र यांनी नेहमीच रेखा यांच्यासोबत आदराने वागणून दिली. हे रेखा यांना फार आवडलं आणि त्याची जितेंद्र यांच्यासोबत जवळिक वाढली. .शिमल्यामध्ये शुटिंगच्यावेळी दोघांमध्ये जास्त जवळीक वाढली गेली. पहिल्यांच प्रेमात एवढा सन्मान मिळाल्यानं रेखा खुष असायच्या. दोघे शुटिंगनंतर लॉन्ग डाईव्ह, डिनर डेट्सला सुद्धा जायचे. परंतु 'अनोखी अदा' या सिनेमाच्या चित्रकरणादरम्यान दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला. जितेंद्र यांच्या आयुष्यात शोभा आल्यानं रेखा आणि जितेंद्र यांच्यात वाद वाढू लागले..एका वादात सेटवर जितेंद्र यांनी रेखासोबत असलेलं नात 'टाईमपास' असल्याचं म्हटलं. हे ऐकून रेखा यांना खूप धक्का बसल होता. त्या मेकरुममध्ये जाऊन खूप रडल्या होत्या. त्यानंतर यासिर उस्मान यांच्यात पुस्तकात रेखा यांनी सांगितलेलं की, 'ज्याने प्रेम, रोमान्स आणि लग्नाविषयी माझ्याविषयी आदर्श मोडले. त्या माणसाचा मला तिरस्कार आहे.' आजही रेखा आणि जितेंद्र यांची प्रेमकाहाणी चर्चेत आहे.