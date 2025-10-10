समुद्रकिनारी असणाऱ्या १०० कोटींच्या आलिशान बंगल्यात कुणासोबत राहतात रेखा? नोकरांना घातलीये ही महत्वाची अट

बॉलिवूडच्या 'उमराव जान' म्हणजेच अभिनेत्री रेखा यांच्या आयुष्याची प्रेक्षकांमध्ये कायम चर्चा राहिली. त्यांच्या चित्रपटांइतकंच त्यांचं वैयक्तिक आयुष्यदेखील चर्चेत राहिलं. रेखा यांचा आज वाढदिवस. त्या ७१ वर्षांच्या झाल्या. मात्र आजही त्यांच्या चाहत्यांच्या संख्या प्रचंड मोठी आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेत तसूभरही कमतरता आलेली नाही. त्यांचं लग्न, अफेअर्स तर चर्चेत असतातच. मात्र त्यासोबत चर्चिला जातो तो त्यांचा बांद्रा येथील बंगला. या बंगल्यात त्या एका व्यक्तीसोबत राहतात. तर त्यांच्या बंगल्यात बेडरूममध्ये त्यांच्या नोकरांनादेखील प्रवेश दिला जात नाही. असं का? वाचा रेखा यांच्याबद्दल माहीत नसलेल्या गोष्टी. .रेखा यांचा मुंबईतील बांद्रा येथे समुद्रकिनारी बंगला आहे. या बंगल्याचं नाव बसेरा आहे. या बंगल्याची किंमत सुमारे १०० कोटी आहे. रेखा यांच्या घराच्य आतले फोटो फार समोर आले नसले तरी या घरात येण्याची परवानगी रेखा यांच्या जवळच्या लोकांनाच आहे. माहितीनुसार, रेखा त्यांच्या सेक्रेटरी फरजानासोबत या बंगल्यात राहताच. एवढंच नाही तर रेखा यांच्या बेडरूममध्ये देखील फरजाना यांनाच प्रवेश आहे. बाकी घरातील इतर नोकरांनाही रेखा यांच्या बेडरूममध्ये प्रवेश दिला जात नाही..त्यांच्या नोकरांवर कोणतीही माहिती बाहेर न देण्याची किंवा त्यांच्या खासगी आयुष्याबद्दल कोणाशीही न बोलण्याची कडक अट आहे. त्यांच्या घराच्या बाहेर उंच बांबूच्या भिंती आणि घनदाट झाडी लावलेली आहे, जे त्यांच्या खासगीपणाचे प्रतीक आहे..रिपोर्ट्सनुसार, फरजाना या रेखा यांची आणि त्यांच्या संपूर्ण घराची काळजी घेतात. शिवाय फरजाना अगदी सावलीसारखं रेखांसोबत असतात. रेखा यांच्याबद्दल काहीही वेगळं सांगायचं गरज नाही. असं म्हटलं जातं की त्यांनी दोनदा लग्न केलं आहे. त्यांचं पहिलं लग्न विनोद मेहरा यांच्याशी झालेलं. मात्र त्यांच्या आईला हे लग्न मान्य नव्हतं. जेव्हा रेखा त्यांच्या सासूच्या पायांना स्पर्श करायला गेल्या तेव्हा त्यांनी अभिनेत्रीला ढकललं. त्या वादानंतर विनोद मेहरा यांनी रेखा यांना घर सोडायला सांगितलं. .रेखा यांनी 1990 मध्ये दिल्लीतील व्यावसायिक मुकेश अग्रवाल यांच्याशी दुसरे लग्न केले. मुकेश हॉटलाइन किचनवेअर ब्रँडचे मालक होते. तथापि, हे लग्न फार काळ टिकले नाही. लग्नाच्या सहा महिन्यांतच अभिनेत्रीच्या पतीने आत्महत्या केली. तिच्या पतीच्या आत्महत्येनंतर रेखा यांना नॅशनल व्हँपचा टॅग मिळाला..छातीत दुखल्यासारखं वाटलं... 'नवरी मिळे हिटलरला' बंद होणार ऐकून सुन्न झालेली वल्लरी, म्हणाली- मी रडतच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.