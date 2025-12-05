मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; इस्पितळात असणाऱ्या अभिनेते सुधीर दळवींना दिलासा, नेमकं काय घडलंय?

ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी, ज्यांनी १९७७ च्या 'शिर्डी के साईबाबा' चित्रपटात साईबाबांची अविस्मरणीय भूमिका साकारली आणि अनेक पिढ्यांसाठी प्रेरणास्रोत ठरले, ते सध्या एका दुर्धर आजाराशी झुंज देत आहेत. ८६ वर्षाचे असणारे सुधीर दळवी ऑक्टोबर महिन्यापासून मुंबईतील लिलावती रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. उपचारासाठी पुरेसे पैसे नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबासमोर मोठी आर्थिक अडचण उभी राहिली होती. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणी दूर झाल्या असून, त्यांना शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानाकडून ११ लाख रुपयांची मदत मिळणार आहे. .साई संस्थानाने केली मदतअभिनेते सुधीर दळवी यांना आर्थिक अडचण असल्याचे लक्षात येताच, श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी) ने मदतीसाठी पुढाकार घेतला. संस्थेने नियमांमध्ये बदल करून त्यांना मदत करण्यासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि हितेन एस वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने साई संस्थानाला ११ लाख रुपयांची मदत देण्यास हिरवा कंदिल दाखवला..न्यायालयाने म्हटलं, "लोकांची श्रद्धा आणि ज्येष्ठ अभिनेत्याने साकारलेली भूमिका पाहता, ट्रस्ट त्यांना आर्थिक मदत देऊ शकते. श्री साई बाबांनी आयुष्यभर इतरांना मदत केली. त्यांच्या जीवनाचा सार पाहता ही मदत योग्य आहे." खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केलं की, अभिनेत्याला आर्थिक मदत हवी असल्याची बाब आमच्यासमोर आली असून, ती आम्हाला मान्य आहे. त्यांच्या उपचारांसाठी ११ लाख रुपये देण्यास आम्ही संस्थेला परवानगी देत आहोत.ही मदत श्री साई बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिर्डी) कायदा, २००४ च्या कलम १७ (२) (२) (ओ) नुसार 'मानवी कल्याणाच्या' उद्देशाने देण्यात येत आहे..मदतीचा प्रस्ताव आणि गरजासंस्थेला ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दळवींना १५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळावी, असे पत्र प्राप्त झाले होते. त्या आधारावर ही मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. संस्थेच्या वतीने वकील अनिल बजाज यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. दळवी सध्या अंथरुणावर खिळलेले असून त्यांची काळजी घेण्यासाठी दोन केअरटेकर आणि एक फिजिओथेरपिस्ट नेमलेले आहेत. त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी ही मदत देण्यात येत असल्याचे संस्थेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. .शिर्डी ग्रामस्थांचाही मदतीचा हातअभिनेते सुधीर दळवी लिलावती रुग्णालयात दाखल असल्याची माहिती मिळताच शिर्डीतील नागरिकांनी तत्काळ मदतीसाठी धाव घेतली होती. दळवी कुटुंबीयांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शिर्डी ग्रामस्थांनी कोणतीही वेळ न दवडता ५ लाख रुपयांची रोख रक्कम पाठवून मदतीचा हात दिला होता. तसेच, साई संस्थानच्या कर्मचाऱ्यांनीही आपला अर्धा दिवसाचा पगार दळवींना मदत म्हणून देण्याचे जाहीर केलं आहे..दळवींचे सिनेसृष्टीतील योगदानसुधीर दळवी यांची 'शिर्डी के साई बाबा' ही भूमिका सर्वात जास्त गाजली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्ये काम करून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यांनी रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' (१९८७) या मालिकेत ऋषी वशिष्ठ यांची भूमिका साकारली होती. तसेच, १९७८ साली आलेल्या 'जुनून' आणि १९८९ च्या 'चांदनी' चित्रपटातही त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका केल्या आहेत..अहान- अनीत नाही तर 'या' ५५ वर्षाच्या बॉलिवूड अभिनेत्याला सगळ्यात जास्त केलं गेलं गूगल सर्च, कारण वाचून आठवेल फेब्रुवारी महिना .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.