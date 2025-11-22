'चिमणी पाखरं' चित्रपटातील अपंग मुलगा विजू आठवतोय? आता झालाय मोठा कलाकार, पाहून वाटेल आश्चर्य

२००१ मध्ये प्रदर्शित झालेला 'चिमणी पाखरं' हा सिनेमा प्रचंड लोकप्रिय ठरला. एक दर्जेदार कौटुंबिक चित्रपट म्हणून या चित्रपटाकडे पाहिलं जातं. त्याकाळी थिएटरमध्ये या सिनेमाने सर्व प्रेक्षकांना अक्षरशः रडवलं होतं. या चित्रपटात अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे आणि सचिन खेडेकर हे मुख्य भूमिकेत होते. तसेच बाळ धुरी, लक्ष्मीकांत बेर्डे, रमेश देव, जयश्री गडकर, रेशम टिपणीस, तुषार दळवी यांसारख्या अनेक कलाकारांनी या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका बजावल्या होत्या. मात्र या सगळ्यात विशेष भाव खाल्ला होता तो या चित्रपटातील मुलांनी. .सचिन आणि पद्मिनी ह्यांच्या मुलांची भूमिका करणाऱ्या बाल कलाकारांनी जबरदस्त अभिनय करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. भारती साठे, अविनाश साठे, मेघना साठे आणि निहार शेंबेकर अशी या मुलांची नावं होती. 'चिमणी पाखरं' प्रदर्शित होऊन आता जवळजवळ २४ वर्षांचा काळ लोटला आहे. मात्र आजही या चित्रपटाच्या आठवणी प्रेक्षकांच्या मनात कायम आहेत. एवढ्या वर्षानंतर हे बालकलाकार आता काय करतात कसे दिसतात असा प्रश्न अनेकदा प्रेक्षकांना पडतो. या सिनेमात अपंग विजूची भूमिका साकारणारा कलाकार आता काय करतो ठाऊक आहे का? .चित्रपटात विजू ही भूमिका निहार शेंबेकर याने साकारली होती. मात्र या चित्रपटानंतर निहार कुठल्याही सिनेमात दिसला नाही. सध्या तो अभिनय क्षेत्र सोडून एका वेगळ्या क्षेत्रात नाव कमावत आहे. निहार हा दिग्गज गायक जयवंत कुलकर्णी यांचा नातू आहे. जयवंत कुलकर्णी यांच्या दोन मुली संगीता आणि किशोरी यांच्यापैकी संगीता यांचा मुलगा. संगीता यादेखील गायिका आहेत तर किशोरी अभिनेत्री आहेत. संगीता आणि गायक किरण शेंबेकर यांचा मुलगा म्हणजेच निहार शेंबेकर. .निहारचे आई, वडील, आजोबा सर्वजण गायक आहेत. त्यामुळे लहानपणापासूनच त्याच्यावर गाण्याचे संस्कार झाले मात्र तो दहा वर्षाचा असताना अचानक त्याला 'चिमणी पाखरं' या सिनेमात काम करायची संधी मिळाली. मात्र हा चित्रपट गाजल्यानंतरही तो पुढे कुठल्याच चित्रपटात दिसला नाही कारण त्याने आपलं सर्व लक्ष गाण्यावर केंद्रित केलं आणि गाण्यातच करिअर करायचं ठरवलं. पुढे तो बारा वर्षांचा असताना त्याला सुपरहिट 'गदर' या चित्रपटात गायची संधी मिळाली. त्याने या सिनेमातील 'उडजा काले कावा' या गाण्यातील लहान मुलाचा भाग गायला आहे. .यानंतर पुढे शिक्षण पूर्ण केल्यावर त्याने संगीत हे क्षेत्र करियर म्हणून निवडलं गेल्या दहा वर्षात त्याचे अनेक अल्बम रिलीज झाले आहेत. त्याने अनेक पॉप्युलर ब्रँडच्या जाहिरातींसाठी जिंगल्स बनवले आहेत. अनेक मराठी मालिकांचे शीर्षक गीतही बनवले आहेत. यामध्ये 'माझे मन तुझे झाले' या मालिकेच्या टायटल सांग साठी त्याला अवॉर्डही मिळाला आहे. 2015 त्याला सर्वात मोठा ब्रेक मिळाला. मुक्ता बर्वे अभिनीत 'गणवेश' या सिनेमाला संगीत देण्याची संधी त्याला मिळाली. . त्याने दिग्गज दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी यांच्यासोबतही काम केलंय. 'उरी द सर्जिकल स्ट्राईक', 'मंगला', 'डिंजो जेडी' अशा चित्रपटांसाठी त्याने पार्श्वगायन केल आहे. तसेच तो आपल्या गाण्याच्या लाईव्ह कॉन्सेप्ट आयोजित करत असतो. शिवाय आपली मावस बहीण म्हणजेच अभिनेत्री किशोरी गोडबोले हिची मुलगी सई गोडबोले हिच्यासोबत गाणी बनवून YouTube वर शेअर करत असतो. यावर्षी त्याला त्याने संगीत दिलेला 'समायरा' या सिनेमासाठी यावर्षीचा बेस्ट संगीतकाराचा महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार मिळाला आहे. सध्या त्याच्याकडे अनेक मोठे प्रोजेक्ट असून संगीत आणि गायन क्षेत्रातील मोठं नाव म्हणून तो पुढे येत आहे. अशाप्रकारे 'चिमणी पाखरं' सिनेमातील छोटा विजू हे पात्र गाजवणारा निहार आज संगीत क्षेत्रात आपला वेगळा ठसा उमटवत आहे. .तेव्हा स्थळं यायची आणि अजूनही येतात पण... लग्नाविषयी विचारणाऱ्यांचे मुक्ता बर्वेने टोचले कान; 'माझं आयुष्य हे...'\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.