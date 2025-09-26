गाण्याची कोरिओग्राफी सोपी नव्हती पण... रेमो डिसूझाने केलं सोनम बाजवाच्या 'बोल कफ़्फ़ारा'मधील नृत्याचं कौतुक

फिल्म एक दीवाने की DEEWANIYAT मधील गाणं “बोल कफ़्फ़ारा क्या होगा” रिलीज झालं आहे. रिलीज होताच हे गाणं आपल्या देखण्या व्हिज्युअल्समुळे आणि मनाला भिडणाऱ्या सुरांमुळे चर्चेत आलं आहे. या गाण्यात सोनम बाजवा आणि हर्षवर्धन राणे दिसत आहेत. हे गाणं मोहब्बत, वेदना आणि वेडाची कहाणी सुंदर पद्धतीने मांडतं. या गाण्यासाठी रेमो डिसूझाने सोनमचं कौतुक केलंय. .या गाण्याची कोरिओग्राफी प्रसिद्ध नृत्यदिग्दर्शक रेमो डिसूझा यांनी केली आहे. त्यांनी क्लासिक हालचालींमध्ये भावनांची खोली उत्तमरीत्या मिसळली आहे. सोनमच्या अभिनयाचं कौतुक करताना रेमो म्हणाले – “सोनम अतिशय मेहनती कलाकार आहे. या गाण्याची कोरिओग्राफी सोपी नव्हती; यात खूप कंट्रोल आणि एक्सप्रेशन्सची गरज होती. पण सोनमने ते फारच फोकस आणि समर्पणाने शिकून दाखवलं. तिने पात्राच्या भावना प्रत्येक स्टेपमध्ये ओतल्या, ज्यामुळे गाण्याचा परिणाम आणखी प्रभावी झाला.”.हे गाणं नेहा कक्कड आणि फरहान साबरी यांनी गायले आहे. याचे संगीत डीजे चेतस आणि लिजो जॉर्ज यांनी दिले असून, गाण्याचे बोल आसिम रझा आणि समीर अंजान यांनी लिहिले आहेत. नेहा कक्कडचा आवाज या गाण्यातील वेदना आणि गहिराई अधिक खुलवतो. गाण्याच्या व्हिज्युअल्समध्ये सोनम बाजवाच्या व्यक्तिरेखेतील नाजूकपणा आणि ताकद दोन्ही सुंदरपणे दाखवण्यात आले आहेत. हे गाणं चित्रपटाची झलक दाखवतं, पण त्याचा गूढ संपूर्णपणे उलगडत नाही..फिल्म एक दीवाने की DEEWANIYAT चे दिग्दर्शन मिलाप मिलन झवेरी यांनी केले असून, निर्मिती अंशुल गर्ग आणि राघव शर्मा यांनी केली आहे. हा चित्रपट या दिवाळीत, २१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये रिलीज होणार आहे. “बोल कफ़्फ़ारा क्या होगा” च्या रिलीजसोबतच प्रेक्षकांची उत्सुकता चित्रपटाबद्दल आणखी वाढली आहे. .अय्य भाई! भाषा सांभाळ! देवीच्या गाण्यावर शिवी देणाऱ्यावर भडकली गायिका; म्हणाली, 'तोंडाला येईल ते बोलण्यासाठी....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.