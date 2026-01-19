ब्रेन स्ट्रोकशी झुंज अपयशी, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांचं निधन, मराठी मनोरंजनसृष्टी हळहळली

Marathi Film Industry Mourns the Demise of Director Nitin Borkar: मराठी मनोरंजनविश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. प्रसिद्ध दिग्दर्शक नितीन बोरकर यांचं निधन झालं आहे. त्यांनी 18 जानेवारी 2026 रोजी अखेरचा श्वास घेतला. ब्रेन स्ट्रोकमुळे त्यांचं निधन झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने त्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर पसरलाय. .गेल्या काही दिवसापासून नितीन बोरकर यांची तब्येत बिघडली होती. त्यांच्यावर नेरुळ इथल्या DY पाटील रुग्णालयात उपचार सुरु होते. परंतु उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. 18 जानेवारील 2026 रोजी रविवारी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. काही दिवसापासून त्यांना ब्रेक स्ट्रोकचा त्रास होत होता. .दिग्दर्शक नितीन हे गेल्या अनेक दिवसापासून मनोरंजनविश्वात कार्यरत होते. त्यांनी 'मी वसंतराव' 'दगडी चाळ' 'बॉडीगार्ड' या सारख्या सिनेमांचं दिग्दर्शन केलं होतं. त्यांच्या साध्या स्वभावामुळे अनेक माणसं जोडली गेली होती. त्यांनी मराठीसह हिंदी सिनेसृष्टीही आपल्या कामाची छाप पाडली होती. .ईदला नाहीतर आता 12 जूनला येतोय 'धमाल 4', 'या' कारणामुळे बदलली प्रदर्शनाची तारीख.त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे. त्यांच्या कारकिर्दीत 'बॉईज ३' 'ती आणि ती' हे सिनेमे चर्चेत होते. त्यांच्या निधनामुळे मराठीसह हिंदी कलाविश्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. सर्व स्तरावरून त्यांच्या निधनाबाबत हळहळ व्यक्त केली जातेय. त्यांनी त्यांच्या प्रत्येक सिनेमातून काहीतरी वेगळं दाखवण्याचा प्रयत्न केलाय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.