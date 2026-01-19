Premier

ब्रेन स्ट्रोकशी झुंज अपयशी, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांचं निधन, मराठी मनोरंजनसृष्टी हळहळली

MARATHI DIRECTOR NITIN BORKAR PASSES AWAY: प्रसिद्ध दिग्दर्शक नितीन बोरकर यांचे ब्रेन स्ट्रोकमुळे निधन झाले आहे. ‘मी वसंतराव’, ‘दगडी चाळ’, ‘बॉईज ३’ यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांचे दिग्दर्शन करणाऱ्या नितीन बोरकर यांच्या जाण्याने मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीत हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
Marathi Film Industry Mourns the Demise of Director Nitin Borkar: मराठी मनोरंजनविश्वातून एक धक्कादायक बातमी समोर आलीय. प्रसिद्ध दिग्दर्शक नितीन बोरकर यांचं निधन झालं आहे. त्यांनी 18 जानेवारी 2026 रोजी अखेरचा श्वास घेतला. ब्रेन स्ट्रोकमुळे त्यांचं निधन झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. त्यांच्या अचानक जाण्याने त्यांच्या कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर पसरलाय.

