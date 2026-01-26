प्रजासत्ताक दिन 2026 विशेष: ‘बॅटल ऑफ गलवान’मधील ‘मातृभूमी’पासून सदाबहार देशप्रेम जागवणारी गीते

Marathi Entertainment News : संपूर्ण भारत जेव्हा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र येतो, तेव्हा देशभक्तीची भावना सर्वाधिक प्रभावीपणे संगीताच्या माध्यमातून व्यक्त होते. वर्षानुवर्षे बॉलीवूड आणि भारतीय सिनेसृष्टीने आपल्याला अशी गीते दिली आहेत जी केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर अभिमान जागवतात, भावना स्पर्श करतात आणि देशासाठी दिलेल्या बलिदानांची आठवण करून देतात..आगामी बॅटल ऑफ गलवान चित्रपटातील प्रभावी गीत मातृभूमी पासून ते पिढ्यान्पिढ्या ऐकली जाणारी देशभक्तीपर क्लासिक गीते—देशाच्या मनाला खरोखरच हादरवून सोडणाऱ्या अशा खास गीतांची ही निवडक यादी आहे..मातृभूमी – बॅटल ऑफ गलवान (2026)देशभक्तीपर गीतांच्या विश्वातील नव्या पण अत्यंत प्रभावी गीतांपैकी मातृभूमी हे गीत आपल्या खोल भावनांमुळे आणि मनाला भिडणाऱ्या शब्दांमुळे विशेष ठरते. हे गीत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रेरणादायी भाषणांवर आणि कवितांवर आधारित असून मातृभूमीवरील प्रेम अत्यंत सुंदररीत्या व्यक्त करते.हिमेश रेशमिया यांचे संगीत आणि अरिजीत सिंग व श्रेया घोषाल यांच्या भावस्पर्शी आवाजामुळे या गीताला आणखी ताकद मिळते. गलवानच्या ऐतिहासिक लढाईच्या पार्श्वभूमीवर रचलेले हे गीत भारतीय सैनिकांचे धैर्य, बलिदान आणि अढळ आत्मविश्वास दाखवते. हे एक आधुनिक देशभक्तीपर गीत असून ऐकताक्षणी मनाशी नाते जोडते.. ऐ वतन – राज़ी (2018)मनाला स्पर्श करणारे हे गीत शांतपणे देशसेवा करणाऱ्या व्यक्तींच्या निःशब्द सामर्थ्याला आणि समर्पणाला सलाम करते. देशप्रेम म्हणजे केवळ घोषणाबाजी नसून, निःस्वार्थ कर्तव्यही आहे, हे हे गीत अधोरेखित करते. साधेपणा आणि प्रामाणिकपणामुळे हे गीत आजही खास प्रसंगी तितकेच लोकप्रिय आहे..माँ तुझे सलाम – ए. आर. रहमान (1997)ए. आर. रहमान यांचे हे ऐतिहासिक गीत प्रत्येक देशभक्तीपर यादीचा अविभाज्य भाग आहे. माँ तुझे सलाम भारताची विविधता, सामर्थ्य आणि अभिमान यांचे प्रतीक आहे. आजही राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्रीडा विजय आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यांमध्ये हे गीत जोशात गाजताना ऐकू येते..संदेसें आते हैं – बॉर्डर (1997)हे भावनिक गीत सीमेवर तैनात असलेल्या सैनिकांच्या आयुष्याचे वास्तव दर्शन घडवते. पत्रे आणि आठवणी यांच्या माध्यमातून हे गीत त्याग, प्रतीक्षा आणि कर्तव्यभावना व्यक्त करते. भारतीय सिनेमातील सर्वात हृदयस्पर्शी देशभक्तीपर गीतांपैकी हे एक मानले जाते..रंग दे बसंती चोला – द लिजेंड ऑफ भगत सिंग (2002)भारताच्या स्वातंत्र्यसैनिकांना अर्पण केलेले हे गीत क्रांतिकारी जिद्द आणि तरुणांच्या धैर्याचे प्रतीक आहे. त्यातील शब्द देशाप्रती अभिमान आणि जबाबदारीची जाणीव करून देतात, त्यामुळेच हे गीत विद्यार्थ्यांमध्ये आणि तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे..वंदे मातरम् – विविध आवृत्त्याशास्त्रीय रूप असो वा आधुनिक चित्रपटातील सादरीकरण—वंदे मातरम् अनेकदा नव्या रूपात सादर झाले असले, तरी त्याची भावना सदैव एकच राहिली आहे. हे गीत मातृभूमीप्रती भक्तीचे प्रतीक असून आजही लोकांना एकत्र आणते..लक्ष्य टायटल ट्रॅक – लक्ष्य (2004)उत्साह आणि प्रेरणांनी भरलेले हे गीत संकल्प, शिस्त आणि देशसेवेच्या उद्देशाचे दर्शन घडवते. त्यातील ऊर्जा आणि प्रेरक शब्दांमुळे हे गीत प्रजासत्ताक दिन आणि शालेय कार्यक्रमांचे आवडते गीत ठरले आहे..देशभक्तीपर गीतांनी नेहमीच भारताच्या सामूहिक स्मृती आणि राष्ट्रीय अभिमान अधिक दृढ केला आहे. जिथे जुनी क्लासिक गीते आजही मनात घर करून आहेत, तिथे मातृभूमी सारखी नवी गीते या शैलीत नव्या भावना आणि ऊर्जा जोडत आहेत..Tharal Tar Mag : सायली-अर्जुनच्या सापळ्यात अलगद सापडला नागराज ! सुमनसमोर कबूल केलं सत्य; "आता तन्वी.."