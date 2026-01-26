Premier

प्रजासत्ताक दिन 2026 विशेष: ‘बॅटल ऑफ गलवान’मधील ‘मातृभूमी’पासून सदाबहार देशप्रेम जागवणारी गीते

Republic Day Special Patriotic Song : आज प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने जाणून घेऊया देश्प्रेमावरील काही बहारदार गाणी ज्यांनी कायमच प्रेक्षकांना प्रेरणा दिली आहे.
Marathi Entertainment News : संपूर्ण भारत जेव्हा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी एकत्र येतो, तेव्हा देशभक्तीची भावना सर्वाधिक प्रभावीपणे संगीताच्या माध्यमातून व्यक्त होते. वर्षानुवर्षे बॉलीवूड आणि भारतीय सिनेसृष्टीने आपल्याला अशी गीते दिली आहेत जी केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर अभिमान जागवतात, भावना स्पर्श करतात आणि देशासाठी दिलेल्या बलिदानांची आठवण करून देतात.

