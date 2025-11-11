'शोनु, बेबी नाही तर... रेश्मा शिंदेचा दाक्षिणात्य पती घरी तिला 'या' नावाने मारतो हाक; म्हणते- तो साऊथ इंडियन टचमध्ये...

'रंग माझा वेगळा' या मालिकेतून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय अभिनेत्री रेश्मा शिंदे सध्या 'घरोघरी मातीच्या चुली' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर करतेय. तिने अनेक मालिकांमध्ये आपली छाप पडलीये. स्टार प्रवाह वाहिनीवरील टॉप अभिनेत्रींच्या यादीत रेश्माचा समावेश होतो. ती जानकी बनून सध्या प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. रेश्मा २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी लग्नगाठ बांधली. रेश्माचा नवरा पवन हा साऊथ इंडियन आहे. ती नेहमीच तिच्या नवऱ्यासोबतचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. चाहतेही त्यांच्या फोटोची आतुरतेने वाटपाहताना दिसतात. आता एका मुलाखतीत रेश्माने पवन तिला कोणत्या नावाने हाक मारतो याबद्दल सांगितलं आहे. .रेश्मा अभिनय क्षेत्रात काम करते तर तिच्या नवऱ्याचा या क्षेत्राशी काहीही संबंध नाहीये. तो आयटी क्षेत्रात काम करतो. रेश्माने नुकतीच अल्ट्रा बझला मुलाखत दिली. यात तिला तिच्या टोपणनावाबद्दल विचारणा करण्यात आली. तुला नवरा घरी काय नावाने हाक मारतोय असा प्रश्न तिला विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना रेश्मा म्हणाली, 'शोन्नम्मा…तो एकदम साऊथ इंडियन टचमध्ये म्हणतो. मलाही ते आवडतं.' यानंतर तिला तिच्याबद्दल गूगलवर असणारी चुकीची माहिती विचारण्यात आली. .यावर उत्तर देताना रेश्मा म्हणाली, 'माझ्याबद्दल मी गूगलवर चुकीचं आहे माझा पर डे, मानधन, एवढं मोठं घर आहे…एवढं कमवते. हे सगळं तुम्हाला कसं समजतं? बरं हे जे कोणी करत असेल त्यांच्या तोंडात तूप-साखर… खरंच असं होऊदेत. तुम्ही माझ्यासाठी खूप छान मॅनिफेस्ट करताय. पण, बाकीच्या लोकांना यामुळे काही गैरसमज होऊ शकतात.' रेश्मा शिंदेच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, सध्या ती ‘घरोघरी मातीच्या चुली’ या मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारत आहे. यामध्ये प्रेक्षकांना आता जानकी-हृषिकेशची लव्हस्टोरी पाहायला मिळत आहे. .बिग बॉस स्पर्धकांच्या गळ्यात २४ तास असणाऱ्या माइकची किंमत किती? चुकून बोलून गेला सलमान पण प्रेक्षक चक्रावले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.