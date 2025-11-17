Premier

फिरसत्या देवाचा कोप अन् रहस्यमयी, गूढ कहाणी; 'असुरवन' चित्रपटाचा शहारे आणणारा ट्रेलर प्रदर्शित

Asurvan Trailer Release: महाराष्ट्रातील वारली संस्कृतीचं चित्तथरारक दर्शन घडणारं, स्वप्नस्वरूप प्रस्तुत ‘असुरवन’ चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित
Payal Naik
सध्या मराठी चित्रपटांना सुगीचे दिवस आलेत, त्यात आता अजून एका मराठी चित्रपटाने सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. दिग्दर्शक सचिन आंबात याच्या 'असुरवन' चित्रपटाचा ट्रेलर सोशल मीडियावर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर आणि संगीत अनावरण सोहळा प्रसिद्ध अभिनेता हार्दिक जोशी याच्या हस्ते मुंबईत पार पडला. या सोहळ्याला दिग्दर्शक सचिन आंबात सह अनुज ठाकरे, दीप्ती धोत्रे, विपुल साळुंखे, विश्वास पाटील, पूजा मौली, व चित्रपटातील इतर कलाकार उपस्थित होते. स्वप्नस्वरूप निर्मित 'असुरवन' हा चित्रपट येत्या ५ डिसेंबर ला संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होईल.

