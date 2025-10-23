Premier

Sushant Singh Rajput case : सुशांत सिंग राजपूत मृत्यू प्रकरणात रिया चक्रवर्तीला ‘CBI’कडून क्लीन चिट, मात्र आता...

Rhea Chakraborty receives clean chit in the Sushant Singh Rajput case : जाणून घ्या, या प्रकरणात सुशांत सिंग राजपूतच्या कुटुंबीयांनी काय भूमिका घेतली आहे?
Rhea Chakraborty receives clean chit in the Sushant Singh Rajput case, while SSR’s family prepares to legally challenge the CBI’s closure report.

Mayur Ratnaparkhe
Sushant Singh Rajput’s family challenges the CBI closure report : सीबीआयच्या अहवालात सुशांतने आत्महत्या केल्याचे म्हटले आहे आणि रिया चक्रवर्ती किंवा इतर कोणत्याही आरोपीविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत. तसेच अहवालात असेही म्हटले आहे की रियाने सुशांतच्या पैशांचा किंवा वस्तूंचा गैरवापर केला नाही आणि सुशांत स्वतः तिला कुटुंब म्हणून संबोधत होता. 

तर सुशांत सिंग राजपूतच्या कुटुंबाने सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टला वरवरचा आणि अपूर्ण म्हणत न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुशांत सिंग राजपूतच्या कुटुंबाच्या वकिलांचा आरोप आहे की, सीबीआयने आरोपपत्रात सहाय्यक कागदपत्रे जोडली नाहीत. वकिलाचा असा दावा आहे की तपास यंत्रणेने अनेक महत्त्वाचे पुरावे दुर्लक्षित केले.

सुशांतच्या कुटुंबीयांचे वकील वरुण सिंग यांनी म्हटले आहे की, सीबीआयचा अहवाल अपूर्ण आहे. जर सीबीआयला सत्य दाखवायचे असेल तर त्यांनी चॅट्स, साक्षीदारांचे जबाब, बँक रेकॉर्ड आणि वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर करायला हवे होते. ही चौकशी केवळ बनावट आहे. आम्ही याविरुद्ध न्यायालयात निषेध याचिका दाखल करू."

 सुशांत सिंग राजपूतच्या मृत्यूप्रकरणी सीबीआयने मार्चमध्ये पाटणा न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आणि रिया चक्रवर्तीला क्लीन चिट दिली आहे. तर सुशांतच्या कुटुंबाने रिया आणि तिच्या कुटुंबाविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या खटल्याबाबत सीबीआयने पाटणा न्यायालयात आणि रियाने सुशांतची बहीण आणि कुटुंबाविरुद्ध दाखल केलेल्या खटल्याबाबत मुंबई न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केलेला आहे.

या क्लोजर रिपोर्टनुसार, सुशांतने आत्महत्या केली आणि रिया चक्रवर्ती आणि तिच्या कुटुंबाला या प्रकरणात पूर्ण क्लीन चिट देण्यात आली आहे. सीबीआयच्या तपासात असे दिसून आले की सुशांत सिंग राजपूतने आत्महत्या केली आहे.

