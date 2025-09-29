Premier

‘क्रू’च्या सिक्वेलबाबत रिया कपूरचे स्पष्टीकरण

Rhea Kapoor On Crew Movie Sequel : अभिनेत्री रिहा कपूरने क्रू सिनेमाच्या सिक्वेलबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. काय म्हणाली रिया जाणून घेऊया.
Santosh Bhingarde
Bollywood News : २०२४ साली प्रदर्शित झालेला ‘क्रू’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक वेगळी मेजवानी ठरला. करीना कपूर खान, तब्बू आणि कृति सेनॉन यांनी साकारलेल्या प्रमुख भूमिका, तसेच विनोदी शैलीत गुंफलेली थरारक कथा यामुळे या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आणि समीक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळवला. महिलाप्रधान कथानक असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना हसवत, विचार करायला लावणारा ठरला.

