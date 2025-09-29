‘क्रू’च्या सिक्वेलबाबत रिया कपूरचे स्पष्टीकरण

Bollywood News : २०२४ साली प्रदर्शित झालेला ‘क्रू’ हा चित्रपट प्रेक्षकांसाठी एक वेगळी मेजवानी ठरला. करीना कपूर खान, तब्बू आणि कृति सेनॉन यांनी साकारलेल्या प्रमुख भूमिका, तसेच विनोदी शैलीत गुंफलेली थरारक कथा यामुळे या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आणि समीक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळवला. महिलाप्रधान कथानक असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना हसवत, विचार करायला लावणारा ठरला. .अभिनेत्री व निर्माती रिया कपूर आणि तिची निर्मिती संस्था अनिल कपूर फिल्म अँड कम्युनिकेशन नेटवर्क यांनी या लोकप्रिय चित्रपटाच्या संभाव्य सिक्वेलबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, “‘क्रू’ या चित्रपटाला जगभरातून मिळालेल्या प्रेम, उत्सुकता आणि समीक्षकांकडून मिळालेल्या प्रशंसेबद्दल आम्ही मनःपूर्वक आभारी आहोत. करीना कपूर खान, तब्बू आणि कृति सेनॉन यांच्या अभिनयाला मिळालेल्या मान्यता आणि नामांकनांबद्दल आम्ही त्यांचे अभिनंदन करतो.” .सिक्वेलच्या चर्चांवर उत्तर देताना रिया कपूरने स्पष्ट केले की, “भविष्यातील पुढील प्रकल्पांबाबत, विशेषत: ‘क्रू’च्या पुढील प्रवासासंदर्भात किंवा नव्या कथा याबाबतची माहिती योग्य वेळ आल्यावरच शेअर केली जाईल. जेव्हा कथा आणि वेळ तयार असेल, तेव्हा अधिकृतरीत्या घोषणा करण्यात येईल.”. ‘क्रू’ या चित्रपटाने प्रेक्षकांमध्ये आणि समीक्षकांमध्ये चांगली चर्चा निर्माण केली असून, त्याच्या सिक्वेलबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र निर्मात्यांनी दिलेल्या या निवेदनानंतर सध्या या चर्चांना अधिकृत विराम मिळाला आहे..सेल्स गर्ल म्हणून काम करणारी तरुणी आता आहे बॉलिवूडची डान्सिंग क्वीन ! मानधनाचा आकडा वाचून व्हाल थक्क .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.