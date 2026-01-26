Premier

'सिनेसृष्टीत आजही पुरुषप्रधान संस्कृती' 'फिर हेराफेरी'नंतर रिमी सेन कुठे आहे? म्हणाली...'अभिनेत्रींना नेहमी दुय्यम...'

Rimi Sen On Quitting Bollywood: ‘धूम’, ‘हंगामा’ आणि ‘फिर हेराफेरी’सारख्या गाजलेल्या चित्रपटांतून ओळख मिळवलेल्या अभिनेत्री रिमी सेनने यशाच्या शिखरावर असतानाच अभिनय क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
हंगामा, 'धूम' आणि 'फिर हेराफेरी' सारख्या लोकप्रिय चित्रपटांमधून प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिलेली अभिनेत्री रिमी सेन एका काळात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील आघाडीच्या नावांपैकी एक होती. यशाच्या टप्यावर असतानाच तिने अभिनय क्षेत्रापासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला. नुकत्याच एका मुलाखतीत तिने तिच्या निर्णयाबाबत सांगितलं आहे.

