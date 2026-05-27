रिंकू राजगुरू आणि आकाश ठोसर रिलेशनशिपमध्ये आहेत? अखेर अभिनेत्रीने सत्य सांगितलंच, म्हणाली, 'आम्ही दोघे...'

'सैराट' मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय जोडी म्हणजे अभिनेत्री रिंकू राजगुरू आणि आकाश ठोसर. या चित्रपटाने जगभरात नाव कमावलं. १०० कोटींची कमाई करणारा 'सैराट' हा सिनेमा आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. मात्र याच चित्रपटाने मराठी सिनेसृष्टीला चार नवे चेहरे दिले. त्यातलेच दोघे म्हणजे रिंकू आणि आकाश. अरची आणि परशाची भूमिका साकारणाऱ्या या कलाकारांना आज संपूर्ण महाराष्ट्र ओळखतो. मात्र त्यासोबतच अनेकदा त्यांच्यातील नात्याची चर्चाही रंगते. अशातच आता रिंकूने त्यांच्यात असलेल्या नात्याबद्दल सांगितलं आहे. .रिंकू कायम सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांसोबत जोडलेली असते. ती कायमच तिचे नवे चित्रपट आणि वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चाहत्यांना माहिती देत असते. काही दिवसांपूर्वीच आकाश आणि रिंकूने एक सुंदर फोटोशूट केलं होतं. त्यावरून त्यांच्यातील नात्याची नव्याने चर्चा रंगली होती. आता नुकतंच रिंकूने एक आस्क मी एनिथिंगचं सेशन घेतलं होतं. यात तिला चाहत्याने तिच्या आणि आकाशच्या नात्याबद्दल विचारलं. त्यावर अभिनेत्रीने उत्तरही दिलंय. .रिंकूला आस्क मी एनिथिंग सेशनमध्ये चाहत्याने विचारलं, 'आकाश आणि तू रिलेशनशिपमध्ये आहात का?' त्यावर रिंकूने उत्तर देत लिहिलं, 'नाही…आम्ही फक्त चांगले मित्र आहोत.' यासोबत आणखी एका नेटकऱ्याने अभिनेत्रीला 'तू आणि आकाश चित्रपटात पुन्हा एकत्र काम केव्हा करणार? प्लीज सांग…' असा प्रश्न विचारला. यावर रिंकूने, 'मी तयार आहे… आकाशला विचारायला हवं' असं उत्तर दिलं आहे. रिंकू शेवटची 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' या चित्रपटात दिसली होती.