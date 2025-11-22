एकदम कातिल! रेखाच्या एव्हरग्रीन गाण्यावर रिंकू राजगुरूचा जबरदस्त डान्स; दिलखेचक अदा पाहून चाहते घायाळ

मराठमोळी अभिनेत्री रिंकू राजगुरू हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. तिने 'सैराट' मधून सिनेसृष्टीत स्थान मिळवलं. त्यानंतर तिने अनेक चित्रपट केले. त्यातील पात्रही प्रेक्षकांची मन जिंकून गेली. 'तिचा झिम्मा २' मधला अभिनय देखील चर्चेचा विषय ठरला. आता मात्र रिंकू एका नव्या ढंगात प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. तिने ज्येष्ठ अभिनेत्री रेखा यांच्या एव्हरग्रीन गाण्यावर दिलखेचक असा डान्स केलाय. जो पाहून प्रेक्षक भारावून गेलेत. यात तिच्यासोबत लावणीकिंग आशिष पाटील आहे. या गाण्यातील तिच्या अडा पाहून चाहते घायाळ झालेत. .रिंकू सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती नेहमीच तिचे फोटो चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. आता तिने चाहत्यांसोबत एक सुंदर व्हिडिओ शेअर केलाय ज्यात ती डान्स करताना दिसतेय. तिच्यासोबत आशिष पाटील आहे ज्याने तिच्याकडून हे दिव्य करवून घेतलं आहे. या व्हिडीओमध्ये रिंकूने ऑफव्हाइट रंगाचा सुंदर लेहंगा परिधान केला आहे. तर आशिषनेही या लेहेंग्याला मॅचिंग असा ऑफव्हाइट रंगाचा कुर्ता परिधान केलाय. रिंकू आणि आशिष या दोघांच्या चेहऱ्यावरही एकापेक्षा एक सुंदर असे हावभाव आहेत. जे पाहून नेटकरी त्यांचं कौतुक करतायत. .रिंकू राजगुरूने हा डान्स व्हिडीओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहिलं, "बस गया है कोई इस दिल में कहें या ना कहें… माझी अपेक्षित नसलेली बाजू शेअर करत आहे...अगदी शेवटच्या क्षणी. फक्त दोन तासांच्या रिहर्सल आणि शूटिंगमध्ये माझ्यासोबत हे केल्याबद्दल आशिष पाटील तुमचे धन्यवाद." तिने आशिष पाटीलचे आभार मानलेत. तिच्या या व्हिडिओवर चाहत्यांसोबतच कलाकारांनीदेखील प्रेमाचा वर्षाव केलाय. अनेकांनी तिचं कौतुक केलंय. .रिंकू राजगुरूच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं तर 'सैराट'नंतर 'कागर', 'मेकअप' आणि 'झुंड' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये तिने महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. तसेच तिने हिंदी वेबसीरिज '१००' मध्येही काम केलंय. आता तिचा 'आशा' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. .३९ व्या वर्षीही विशीतली कशी दिसते प्रिया बापट? कोणतंही सिक्रेट नाही तर 'या' गोष्टी करते फॉलो .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.