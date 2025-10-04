Kantara Chapter 1 Review : एका अद्भुत जगाचा थरारक प्रवास

Movie Review In Marathi : लेखक आणि दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टीचा ‘कांतारा...द लिजंड’ हा चित्रपट २०२२मध्ये प्रदर्शित झाला होता. या चित्रपटाने बाॅक्स आॅफिसवर चांगली कमाई केली होती. एक वेगळ्या पठडीतील चित्रपट म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. त्यानंतर या चित्रपटाच्या प्रिक्वेलची अर्थात ‘कांतारा..चॅप्टर १’ची घोषणा दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टीने केली आणि तेव्हापासूनच या चित्रपटाची चर्चा सगळीकडे रंगलेली होती. आता त्याचा हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे.. या चित्रपटामध्ये आपल्या संस्कृतीबरोबरच सत्य-असत्य, शांतता-क्रोध, राग आणि लोभ अशा काही बाबींबरोबरच व्हिज्युअल ट्रीट उत्तम देण्यात आली आहे. हा चित्रपट आपल्याला एका वेगळ्याच विश्वात घेऊन जाणारा आहे. लेखक आणि दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टीने या चित्रपटाच्या कथेला चांगली ट्रिटमेंट दिली आहे. या चित्रपटामध्ये घनदाट अरण्य, बांबूच्या सुबक झोपड्या, निराशार असा जलप्रवाह आणि त्याचबरोबर राजमहाल आदी गोष्टी नेत्रदीपक झालेल्या आहेत..या चित्रपटाची कथा खूप गुंतागुंतीची आणि वळणावळणाची आहे. एका जंगलापासून या चित्रपटाच्या कथानकाला सुरुवात होते. बेरमे (ऋषभ शेट्टी) हा कांतारा जंगलात जन्मलेला असतो आणि तेथेच मोठा झालेला असतो. त्यामुळे त्याचे जंगलाशी घट्ट नातं असते. त्याच्या जीवनाची सुरुवात आणि ओळख जंगलाच्या नैसर्गिक आणि आध्यात्मिक वातावरणात होते. कांतारा जंगलामध्ये तेथील स्थानिकांशिवाय कोणालाही प्रवेश नसतो. पंजुल आणि गुलिगा हे त्यांचे देव असतात आणि त्यांना त्यांचे संरक्षण असते. .दरम्यान बांगरा राजाच्या मृत्यूनंतर राजाचा मुलगा विजयेंद्रने (जयराम) त्याचा मुलगा कुलशेखर (गुलशन देवैया) याच्याकडे राज्य सोपविलेले असते. राज्याभिषेक होताच तो आपला क्रूर आणि कपटी स्वभाव दाखविण्यास सुरुवात करतो. कांतारा या जंगलाची भयभीत करणारी माहिती असतानाही तो एके दिवशी त्या जंगलामध्ये शिकारीसाठी तेथे जातो. साहजिकच तेथील स्थानिकांशी त्यांचा संघर्ष होतो आणि तेथून कुलशेखर कसाबसा पळ काढतो. मग बेरमे आणि त्याचे काही सहकारी त्यांच्या प्रदेशात पाऊल टाकतात आणि एका वेगळ्या जगाची अनुभूती त्यांना येते. मग कांतारावासीयांनादेखील व्यापारउदीम करावा वगैरे असे वाटते. त्यानुसार बेरमे आणि त्याचे सहकारी प्रयत्न करतात. त्यांचा सामना क्रूर आणि अहंकारी राजा कुलशेखर आणि त्याची बहीण राजकुमारी कनकवती (रुक्मिणी वसंत) यांच्याशी होतो. त्यांच्यामध्ये मोठ्या संघर्षाची ठिणगी पेटते आणि त्यामध्ये शेवटी सत्याचाच विजय होतो.. या चित्रपटाची कथा आणि दिग्दर्शन ऋषभ शेट्टीने केले आहे आणि त्यानेच या चित्रपटामध्ये प्रमुख भूमिका साकारली आहे. या चित्रपटातील अॅक्शन सीन्स अप्रतिम आहेत. विशेषतः गुलिगाचा आवेश चित्रपटगृहामध्येच अनुभवण्यासारखा आहे. घनदाट जंगल, आलिशान राजमहाल, युद्धाचे प्रसंग याबरोबरच एकूणच निसर्गसौंदर्य आपल्या डोळ्यांना सुखावणारे असे आहे. ऋषभ शेट्टी, गुलशन देवैया, जयराम, रुक्मिणी वसंत आदी कलाकारांनी सहजसुंदर अभिनय केला आहे. विशेष म्हणजे ऋषभ शेट्टीने आपल्या बेरमेच्या भूमिकेत जीव ओतून काम केले आहे. अगदी बारीकसारीक गोष्टीचा अभ्यास त्याने ही भूमिका साकारताना केला असल्याचे पडद्यावर दिसते. .व्हीएफएक्सचा चांगलाच वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे तांत्रिक बाबीमध्ये चित्रपट उजवा ठरलेला आहे. या चित्रपटाच्या पहिल्या भागात वराह अवताराचे दर्शन घडले होते, तर या आताच्या भागात व्याघ्रदेवतेचा अद्भुत अवतार पाहायला मिळत आहे. हा एक अविस्मरणीय आणि अद््भूत असा प्रकार आहे. चित्रपटातील संवादांबरोबरच सिनेमॅटोग्राफी उत्तम झाली आहे. चित्रपटाचा पूर्वार्ध काहीसा संथ झालेला आहे. मात्र मध्यांतरानंतर चित्रपट कमालीचा वेग घेतो आणि क्लायमॅक्स थरारकनाट्यामुळे अधिक गुंतवून ठेवतो. काही प्रसंग अतिरंजित झालेले आहेत आणि त्यामुळे चित्रपटाची लांबी अधिक झाली आहे; परंतु धर्म-अधर्म, सत्य-असत्य यांच्या लढाईमध्ये धर्माचा आणि सत्याचा विजय होतो.."म्हणून व्हेंटिलेटर’ लिहायला मला ४८ वर्ष लागली! " वॉटरफ्रंट इंडी फिल्म फेस्टिव्हल मध्ये राजेश मापुस्करांचा खुलासा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.