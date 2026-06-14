मराठी चित्रपटसृष्टीला मिळाला आश्वासक नायक; 'दादा, एक गुड न्यूज आहे' फेम ऋषी मनोहरचा नवा धमाका! १९ जूनला काय होणार खास?

मराठी चित्रपटसृष्टीमध्ये सातत्याने नवे चेहरे दाखल होत असतात. काही कलाकार आपल्या पहिल्याच भूमिकेतून लक्ष वेधून घेतात, तर काही आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात कायमस्वरूपी स्थान निर्माण करतात. या नव्या पिढीतील आश्वासक कलाकारांपैकी एक नाव म्हणजे अभिनेता ऋषी मनोहर. रंगभूमीवर आपल्या अभिनयाची पक्की पायाभरणी करणाऱ्या ऋषीने विविध माध्यमांमध्ये काम करत स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 'दादा, एक गुड न्यूज आहे’ नाटक आणि 'पेट पुराण' सारख्या वेबसिरीज मधून त्याच्या सहज अभिनयाची, प्रभावी स्क्रीन प्रेझेन्सची आणि पात्रांमध्ये समरस होण्याच्या क्षमतेची झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली. .आजच्या स्पर्धात्मक वातावरणात अभिनयाची खोली आणि नायकाला साजेसं व्यक्तिमत्त्व या दोन्ही गोष्टींचा संगम क्वचितच पाहायला मिळतो. ऋषी मनोहरमध्ये ही दोन्ही वैशिष्ट्ये प्रकर्षाने जाणवतात. त्यामुळेच मराठी चित्रपटसृष्टीत त्याच्याकडे एका आश्वासक अभिनेत्याच्या नजरेने पाहिले जात आहे. दरम्यान, येत्या १९ जून रोजी प्रदर्शित होणारा 'कप बशी' हा चित्रपट ऋषीच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे. चित्रपटसृष्टी नेहमीच नव्या दमदार कलाकाराच्या शोधात असते. त्या शोधात ऋषी मनोहर हा चेहरा अधिकाधिक ठळक होताना दिसत आहे..रंगभूमीवर घडलेल्या ऋषी मनोहर यांची खासियत म्हणजे प्रत्येक भूमिकेतील भावविश्व अचूकपणे उलगडण्याची त्यांची क्षमता. आपल्या या प्रवासाबद्दल बोलताना ऋषी मनोहर सांगतो, “प्रत्येक भूमिका माझ्यासाठी केवळ एक व्यक्तिरेखा नसते, तर स्वतःला नव्याने शोधण्याची संधी असते. अभिनेता म्हणून प्रत्येक वेळी काहीतरी वेगळं, अधिक प्रामाणिक आणि अधिक परिणामकारक साकारण्याचा माझा प्रयत्न असतो. ‘कप बशी’मधील भूमिका माझ्यासाठी विशेष ठरली आहे. या भूमिकेतून प्रेक्षकांना माझ्या अभिनयाची एक नवी बाजू अनुभवायला मिळेल, आणि त्या प्रवासाशी ते मनापासून जोडले जातील, अशी आशा आहे.”.अत्याचार आणि खुनासारख्या विषयावर कॉमेडीयनचा घाणेरडा विनोद; म्हणतो, 'सगळं करून झाल्यावर पीडित मुलगी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.