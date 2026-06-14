छोट्या पडद्यावर परतणार शिव आणि गौरीची हिट जोडी; प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश; 'या' मालिकेत दिसणार

छोट्या पडदा हे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा सगळ्यात जवळचं माध्यम आहे. एकदा मालिकेत दिसलेल्या कलाकाराला प्रेक्षक सहसा विसरत नाहीत. त्यात एखादी जोडी तर प्रेक्षकांच्या मनात भरली असेल तर त्यांना पुन्हा एकदा पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. आता अशीच एक लोकप्रिय जोडी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही जोडी आहे शिव आणि गौरी यांची. शिव - गौरी ही नावं घेतली तरी प्रेक्षकांच्या डोळ्यांसमोर उभी राहते 'काही दिया परदेस' ही मालिका. आता हेच प्रेक्षकांचे आवडते कलाकार पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. ते कोणत्या मालिकेत दिसणार आहेत? .मराठी वाहिन्यांवर अनेक नवीन कार्यक्रम सुरू होत असतानाच आणखी एक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय ती म्हणजे 'कृष्णाईच्या लेकी'. १५ जून पासून संध्याकाळी ७ वाजता ही मालिका सुरू होणार आहे. आता याच मालिकेत प्रेक्षकांची लाडकी जोडी दिसणार आहे. 'काहे दिया परदेस' मालिकेत अभिनेत्री सायली संजीव हिने गौरी तर अभिनेता ऋषी सक्सेना याने शिवची भूमिका साकारली होती. आता हे दोघेही 'कृष्णाईच्या लेकी' या मालिकेत दिसणार आहेत. झी मराठीने सोशल मीडियावर एक खास प्रोमो शेअर करत, "आपली लाडकी जोडी, वाढवणार नव्या गोष्टीची गोडी! मग तुम्ही तयार आहात ना?" असं कॅप्शन दिलं आहे. .हा प्रोमो पाहून प्रेक्षक भलतेच खुश झालेत. आम्हीही शिव गौरीला पाहायला उत्सुक आहोत, अनेक वर्षानंतर आमच्या शिव गौरीला पाहणार अशा प्रतिक्रिया प्रेक्षकांनी दिल्यात. आता कृष्णाईच्या लेकी मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरते का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .आणखी एका मराठी अभिनेत्रीची 'धमाल ४' मध्ये एंट्री; करणार अजय देवगनसोबत काम, भूत बनलेल्या अभिनेत्रीला ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.