खेकडेच राहणार तुम्ही... रितेश देशमुखच्या त्या व्हिडीओवरून नेटकऱ्यांमध्येच जुंपली; चाहत्यांनी ट्रोलर्सना सुनावलं; नेमकं प्रकरण काय?

आपल्या अभिनयाने आणि दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारा लोकप्रिय मराठी कलाकार रितेश देशमुख याचा 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट अजूनही चित्रपटगृहात सुरू आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांसोबतच समीक्षकांचंही कौतुक मिळालं. १ मे रोजी प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने ४ आठवड्यात तब्बल १०२ कोटींची कमाई केली. त्यामुळे रितेशने काही दिवसांपूर्वीच एका पार्टीचं आयोजन केलं होतं. आता या पार्टीतील एक व्हिडिओ चाहत्यांमध्ये व्हायरल होतोय. आणि या व्हिडीओवरून अनेक नेटकरी रितेशला ट्रोल करत आहेत. यामुळे एका नव्या वादाला तोंड फुटलंय. असं काय आहे या व्हिडिओमध्ये? .रितेशने दिग्दर्शित केलेल्या चित्रपटाने १०० कोटींचा टप्पा ओलांडल्यानंतर त्याने एका सक्सेस पार्टीचं आयोजन केलं होतं. मात्र त्याच्या या आनंदाला नेटकऱ्यांनी ट्रोल केलं. या पार्टीत रितेशने महाराजांचं चित्र पाठीवर असलेला आणि समोर अभिमान लिहिलेला असा टी शर्ट घातला होता. तर या पार्टीमध्ये तो अनेक हिंदी गाण्यांवर डान्स करताना दिसला. त्यामुळे नेटकऱ्यांनी यावरून त्याला बोल लावायला सुरुवात केली. एका युझरने लिहिलं, "रितेश भाऊ महाराजांवर चित्रपट काढणे हे फार सोपं आहे,. अवघड तर हे आहे की त्या मूवी नंतर आयुष्यात पावित्र्य जपणे, असं पार्टी करून तू लोकांना काय सिद्ध करतोस,. पडद्या मागचे महाराज वाचा उत्तरे मिळतील, तर एका युझरने संताप व्यक्त करत म्हटले, "महाराज फक्त पैसे कमवायचं साधन केलं आहे या लोकांनी.".एका युझरने लिहिले "ज्यांनी ज्यांनी हा चित्रपट पाहिला आहे त्या सर्वांच्या गालावर चपराक आहे ही. प्रमोशनच्या वेळी मुळू मुळू रडून लोकांना भावनिक केलं, प्रेक्षक सुद्धा महाराजांसाठी चित्रपट पहायला गेले आणि ह्यांनी भरगोस पैसा कमवला आणि हा उच्छाद मांडला." अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या, मात्र दुसरीकडे त्याचे चाहतेही रितेशच्या समर्थनासाठी उतरले आहेत. एका चाहत्याने लिहिलं, 'मराठी माणूस जरा चांगलं काही करायला लागला की लगेच यांच्या पोटात दुखतं. त्याने मेहनत केली. ती फळाला आली. त्याची पार्टी करतोय त्यात काय चुकलं.' .दुसऱ्या एका चाहत्याने रितेशची बाजू घेत म्हंटल, 'व्यवस्थित शर्ट घातलाय, नाचतोय, वाईट वागत नाहीये मग त्याची चूक काय आहे.' आणखी एकाने लिहिलं, 'मग सेलिब्रेशन कसं असतं ते सांगा?? रितेश ने कुठे तिथे कोणाचा अनादर केला, कोणाला गैर वर्तणूक केली, असो, शेवटी ज्याचे त्याचे विचार..' एकाने लिहिलं, 'Party पार्टी सारखीच असणार अजून कशी असणार.' असं म्हणत अनेकांनी त्याची बाजू देखील घेतली आहे. एकूणच हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय.