रितेश असं काय बोलला की, भर कार्यक्रमात जेनिलियाला थेट रडू कोसळलं, Viral Video

RITEISH DESHMUKH MAKES GENELIA CRY VIRAL VIDEO: 'राजा शिवाजी सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा मुंबईत पार पडला. या सोहळ्याला हिंदी सिनेसृष्टीतील अनेक कलाकार उपस्थित होते. अभिषेक बच्चन, रितेश, जिनिलीया, विद्या बालन, संजय दत्त, महेश मांजेरकर, जितेंद्र जोशी या कलाकरांनी हजेरी लावली होती. तसंच संगीतकार अजय-अतुल सुद्धा उपस्थित होती.'.'गेल्या कित्येक वर्षापासून रितेश जिनिलीया या सिनेमासाठी मेहनत घेत आहे. गेल्या २० वर्षापासून दोघे या प्रोजेक्टवर काम करत होते. दरम्यान या ट्रेलर लॉन्चवेळी रितेशने सगळ्या कलाकारांचं भरभरून कौतूक केलं. यावेळी त्याने जिनिलीयाबाबत विशेष प्रतिक्रिया दिली. ती ऐकून तिला रडू कोसळलं. सध्या सोशल मीडियावर रितेश जिनिलीयाचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .सिनेमाबद्दल बोलताना जिनिलीया म्हणाली की, 'मी खूप जास्त इमोशनल आहे. या क्षणी मला एक गोष्ट करावी वाटतेय, ती म्हणजे मी तुम्हा सगळ्यांचे आभार मानते. तिने सर्व कलाकरांना वाकून हात जोडून नमस्कार केला. आमचं हे स्वप्न पुर्ण होण्यास तुमचा मोठा वाटा असल्याचं' ती म्हणाली..पुढे रितेश जिनिलीयाचं कौतूक करताना म्हणाला की, 'जिनिलीयाशिवाय हे शक्य होऊच शकलं नसतं. स्वप्न पाहणं सोपं आहे. परंतु ते सत्यात उतरवण्याचा विश्वास मला जिनिलियामुळे मिळाला. जर एखाद्या दिग्दर्शकामागे अशी निर्माती असेल तर अजून काय हवं?' असं रितेश म्हणताच जिनिलीयाला पुन्हा रडू कोसळलं. सध्या त्यांचा इमोशनल व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे.