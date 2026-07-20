'लग्नासाठी असा जोडीदार निवडा...' रितेश-जेनिलियाचा सुखी संसारासाठी मोलाचा सल्ला, म्हणाले, 'अशा व्यक्तीसोबत राहा जो...'

RITEISH AND GENELIA HAPPY MARRIAGE SECRET REVEALED: अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. चाहत्यांचं आवडतं कपल सुद्धा हे दोघेच आहे. अनेक वेळा सार्वजनिक ठिकाणी दोघे प्रेम व्यक्त करताना पहायला मिळतात. जवळपास दहा वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी लग्न केलं. दरम्यान अशातच त्यांनी एका मुलाखतीत जोडीदार कसा असावा? याबद्दल आपलं मत व्यक्त केलय. .व्हॉइस ऑफ ग्रोथ या युट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत रितेश आणि जेनिलिया यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टी शेअर केल्या. यामध्ये मुलांच्या संगोपणापासून ते डेटिंग, लग्न, पालकत्व यावर मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. मुलांबाबत बोलताना जेनिलिया म्हणाली, 'मुलांना योग्य संस्कार करताना घरात काही नियम पाळले जातात. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सर्वांचा आदर राखणं. याबाबत कोणतीही तडजोड सुद्धा केली जात नाही. रितेश आणि माझ्यात मुलांच्या संगोपणावरून वाद होतात. परंतु ते आम्ही मुलांसमोर कधीच दाखवत नाही. त्यांच्यासमोर आम्ही एक टीम असतो.'.जोडीदार निवडण्याबाबत रितेश म्हणाला, 'जेव्हा अनेक जण मला जोडीदार कसा असावा? असं विचारतात, तेव्हा मी त्यांना एकच सांगतो की, तुम्ही अशा व्यक्तीसोबत राहा जो तुम्हाला मनसोक्त हसवेल. तेच आयुष्यातील सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे.' त्याच्या या उत्तराला जेनिलिया सुद्धा सहमती दर्शवते. पुढे ती म्हणाली, 'आम्ही हे मुलांसोबत सुद्धा करत असतो, आम्ही चौघे सुद्धा सतत जोरजोरात हसत असतो. कारण आयुष्य खूप स्ट्रेसफूल आहे, हसत खेळत जगता आलं पाहिजे असं मला वाटतं.'.दरम्यान रितेश-जेनिलियाबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांची ओळख तुझे मेरी कसम या सिनेमाच्या सेटवर झाली होती. सुरुवातीला जेनिलियाला रितेश गर्विष्ठ वाटला होता. परंतु नंतर त्यांच्यात मैत्री झाली आणि मैत्रीचं रुपांतर प्रेमात झालं. दोघांनी जवळपास दहा वर्ष डेट केल्यानंतर २०१२ मध्ये लग्नगाठ बांधली. आता त्यांना दोन मुलं सुद्धा आहे. .अमिताभ बच्चन पुन्हा हॉटसीटवर! 'कौन बनेगा करोडपती १८'ची तारीख अखेर जाहीर, यावेळी 'सोचना पड़ेगा'ची नवी थीम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.