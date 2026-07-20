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'लग्नासाठी असा जोडीदार निवडा...' रितेश-जेनिलियाचा सुखी संसारासाठी मोलाचा सल्ला, म्हणाले, 'अशा व्यक्तीसोबत राहा जो...'

RITEISH DESHMUKH RELATIONSHIP ADVICE FOR HAPPY MARRIAGE:रितेश देशमुख आणि जेनिलिया देशमुख यांनी एका मुलाखतीत सुखी वैवाहिक आयुष्य, मुलांचे संगोपन आणि योग्य जोडीदार निवडण्याबाबत मनमोकळेपणाने भाष्य केले.
RITEISH AND GENELIA HAPPY MARRIAGE SECRET REVEALED

RITEISH AND GENELIA HAPPY MARRIAGE SECRET REVEALED

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RITEISH AND GENELIA HAPPY MARRIAGE SECRET REVEALED: अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. चाहत्यांचं आवडतं कपल सुद्धा हे दोघेच आहे. अनेक वेळा सार्वजनिक ठिकाणी दोघे प्रेम व्यक्त करताना पहायला मिळतात. जवळपास दहा वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी लग्न केलं. दरम्यान अशातच त्यांनी एका मुलाखतीत जोडीदार कसा असावा? याबद्दल आपलं मत व्यक्त केलय.

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