विलासराव देशमुखांसमोर जिनिलियाने केलं असं काही, रितेशलाच बसला धक्का; म्हणाला, “मी दचकलो…”

GENELIA DESHMUKH’S CASUAL GREETING TO VILASRAO DESHMUKH LEFT RITEISH SHOCKED AT VARSHA BUNGALOW: मराठी कलाविश्वातील प्रसिद्ध जोडी रितेश आणि जेनिलिया यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. दोघांचं प्रेम पाहून सगळ्यांनाच कौतूक वाटतं. सिनेसृष्टीतील आवडतं कपड म्हणून चाहते दोघांकडे पाहतात. १० वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. लग्नापूर्वी अभिनेत्री जेनिलिया रितेशच्या घरी मैत्रीण म्हणून येत होती. त्यावेळीचा एक किस्सा नुकताच रितेशनं शेअर केलाय. .लोकशाही मराठी या चॅननला दिलेल्या मुलाखतीत रितेश आणि जिनेलिया यांनी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर अनेक आठवणी शेअर केल्या. यावेळी त्यांनी पहिली भेट, डेटिंग तसंच त्याच्या लग्नाआधीचे मजेशीर किस्से चाहत्यांसोबत शेअर केले. यावेळी २००१ मध्ये मुख्यमंत्री निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावर एक प्रसंग रितेशनं शेअर केला. वडिल विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री पदाभार सांभाळत असताना जेनिलियांनी त्यांना 'हाय अंकल...' अशी हाक मारल्याचं सांगितलं..मुलाखतीत जेनिलियाला 'विलासराव देशमुख यांच्यासोबत कसं बॉण्डिंग होतं' असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर रितेशनं उत्तर दिलं. तो म्हणाला, '२००१ मध्ये तुझे मेरी कसम सिनेमाच्या शुटिंगवेळी जेनिलिया माझ्या घरी येयची. तेव्हा साहेब मुख्यमंत्री होते. एकदा ते बंगल्यामागच्या लॉनमध्ये बसले होते. दोन -चार मित्र होती आणि त्यात जेनिलिया सुद्धा होती. '.'लॉनमध्ये आम्ही बसलो होतो आणि साहेब काम झाल्यावर घराच्या दिशेने जात होते. तेव्हा माझी त्या बाजूला पाठ होती. म्हणून मला वडिल आलेलं दिसलच नाही. ते शांत होते, तेव्हा जेनेलिया उठली आणि तिने जोरात 'हाय अँकल' अशी हाक मारली. मी मागे पाहिलं, तर माझे वडील होते. त्यावेळी ते हॅलो बेटा. असं म्हणाले. नंतर जेनिलियाने कसे आहात? विचारलं. त्यावर त्यांनी मस्त असल्याचं उत्तर दिलं. आणि त्यांनीही जेनिलियाला तुम्ही कसे आहात? असा प्रश्न केला. तिनेही मजेत असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर वडिलांनी जेनिलियाला तुम्हाला काही हवं आहे का? असा प्रश्न केला. परंतु तिने 'नाही सगळं ठीक असल्याचं' म्हटलं. परंतु याआधी माझ्या वडिलांना हॅलो असं म्हटलेलं मी कधी पाहिलं नव्हतं. त्यामुळे मी प्रचंड दचकलो होतो' असं रितेश म्हटला. .सोन्याच्या हव्यासापोटी सात मित्र पोहोचले शापित हवेलीत; ‘भूतम् भयम्’चा थरार कुठे आणि कधी पहायला मिळणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.