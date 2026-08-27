‘I Love My बायको! रितेश असं बोलला तरी जेनिलिया रुसली, दोघांचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले...

RITEISH DESHMUKH AND GENELIA DSOUZA FUNNY COUPLE VIDEO GOES VIRAL: महाराष्ट्राचं लाडकी जोडी म्हणजे रितेश-जेनिलिया. बॉलिवूडसह मराठी सिनेसृष्टीत त्यांचा खूप मोठा चाहतावर्ग आहे. दोघांकडे कपल्स गोल म्हणून पाहिलं जातं. रितेश-जेनिलिया नेहमीच मुलाखतीत त्यांच्या नात्याबद्दल, एकमेकांच्या मैत्रीबद्दल सांगत असतात. अनेक वेळा ते मजा-मस्ती करणारे व्हिडिओ सुद्धा शेअर करत असतात. अशातच आता त्यांनी एक खास मजेशीर व्हिडिओ शेअर केलाय. यात रितेश 'I Love You' म्हणूनही जेनिलिया त्याच्यावर रुसते..जेनिलियाला व्हिडिओ बनवण्याची खूप आवड आहे. अनेक वेळा ती रितेशसोबत व्हिडिओ बनवताना दिसतेय. दरम्यान अशातच दोघांनी शेअर केलेल्या Reelमध्ये त्यांचं खास बॉण्ड पहायला मिळालय. रितेश जेनिलियाला म्हणतो, 'I Love You बायको, My Wife... माझं हिच्यावर खुप प्रेम आहे. माझ्या वाईट काळात ती माझ्या सोबत असते. मला नेहमी साथ देते कारण ती वाईट वेळी सुद्धा हिच्यामुळेच आली होती.' त्याचं हे बोलणं ऐकून जेनिलिया त्याच्याकडे आश्वर्याने बघते. रुसून त्याला म्हणते, 'असं का म्हणतोय.' यावेळी ती त्याला जाब विचारत मारते सुद्धा..सध्या दोघांच्या या व्हिडिओला प्रेक्षकांची पसंती मिळताना पहायला मिळतेय. एका तासाच्या आत या व्हिडिओला १२ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत. रितेशने हा व्हिडिओ त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलाय. यावेळी त्याने कॅप्शनमध्ये 'I Love You Baiko' असं लिहित जेनिलियाला टॅग केलय. .व्हिडिओवर अनेक चाहत्यांच्या सेलिब्रिटीच्या कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. अनेकांनी कमेंट करत दोघांच्या बॉण्डिंगचं कौतूक केलय, तर अनेकांनी कमेंटमध्ये दोघांना 'क्युट' असं म्हटलय. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .“ही फियाट गाडी माझी म्हणू का” ऐश्वर्या आणि अविनाश नारकर यांचा धमाकेदार डान्स, सोशल मीडियावर Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.