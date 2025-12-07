खांद्यावर पदर, सिंपल लूक अन् गुलाबी ग्लो, महाराष्ट्राची वहिनी जेनिलियाचा लूक पाहिला का? रितेशसोबतचा हटके Viral Video

सिनेसृष्टीतील सर्वांत लाडकी जोडी म्हणून रितेश देशमुख आणि जेनिलियाला ओळखलं जातं. महाराष्ट्राची वहिनी म्हणून सुद्धा जेनिलिया प्रसिद्ध आहे. तिचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये या लाडक्या जोडीचा ग्लॅमरस अंदाज चाहत्यांना अनुभवायला मिळाला आहे. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलियाने नुकतीच एका कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. यावेळी जेनिलियाचा सिंपल आणि मनमोहक अंदाज सर्वांना प्रचंड भावला. महाराष्ट्राची वहिनी सिंपल साडी आणि न्यूड मेकअप आणि डार्क लिपस्टिकमध्ये अधिकच उठून दिसत होती. .व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये जेनिलियाने जांभळ्या रंगाची सिंपल साडी घातली होती. यावेळी तिने मोत्यांचा आकर्षक असा हार परिधान केला होता. तसंच न्यूड मेकअप आणि डार्क रंगाची लिपस्टिक तिच्यावर उठून दिसत होती. या सगळ्यात तिने खांद्यावर पदर घेऊन ऐन्ट्री केल्यानं ती साधेपणा सगळ्यांचा भावला. सगळ्यांनी जेनिलियाच्या महाराष्ट्रीय संस्कृतीचा आदर करत असल्याचं म्हणत कौतूक केलय. .यावेळी रितेश सुद्धा हटके अंदाजात पहायला मिळाला. रितेशने काळ्या रंगाचा कुर्ता आणि त्यावर काळ्या रंगाचं जॅकेट घातलं होतं. त्याच्या जॅकेटवरील वर्क आकर्षित सर्वांना आकर्षिक करत होतं. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा हा व्हिडिओ चर्चेत आहे. नेटकऱ्यांना दोघांचाही लूक प्रचंड भावला आहे. नेटकरी कमेंट करत हार्ट इमोजीच शेअर करताय. .Video : कमळी उघड करणार कामिनीचं कारस्थान; ऋषी -अनिकाचा साखरपुडा मोडणार ! प्रेक्षक झाले खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.