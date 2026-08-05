'फक्त मीच म्हातारा होतोय आणि तू...' जेनिलियासाठी रितेशची हटके पोस्ट, म्हणाला...'सुपर मॉम...'

RITEISH DESHMUKH FUNNY MESSAGE FOR GENELIA: बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुखने पत्नी जेनिलिया देशमुख हिच्या वाढदिवसानिमित्त खास पोस्ट शेअर करत प्रेम व्यक्त केलय. या पोस्टमध्ये रितेशने जेनिलियाचे तिच्या कुटुंबीयांसोबतेच काही खास क्षण तसंच कधी न पाहिलेले फोटो शेअर केलेत. तसंच यावेळी त्याने विनोदी शैलीत पत्नीचं कौतुक केलय. .रितेशने पोस्टमध्ये लिहलं की, 'माझी प्रिय बायको, आपण एकत्र घालवलेल्या सगळ्या आठवणी मी पाहत होतो. तेव्हा मला जाणवलं की, म्हातारा फक्त मीच होत आहे. तु मात्र अजूनही त्या वेळी जशी होतीस तशीच दिसतेस. पण त्याचं कारण तुला चांगला नवरा मिळालाय हेच असावं.' तसंच पुढे तो म्हणाला, 'आमच्या कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवणारी सुपर मॉम, उत्तम मुलगी, प्रेमळ बहीण आणि माझी बायको... तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आय लव्ह यू...'.दरम्यान रितेशच्या पोस्टवर जेनिलियाने सुद्धा प्रेमळ प्रतिक्रिया दिलीय. ती म्हणाली, 'माझ्याकडे जगातील सर्वात चांगला नवरा आहे. कोणालाही विचारुन बघा! माझा नवरा असल्याबद्दल धन्यवाद रितेश' अशी हटके कमेंट तिने केलीय..रितेश आणि जेनिलिया यांची लव्हस्टोरी तुझे मेरी कसम या सिनेमाच्या सेटवर सुरु झाली. जवळपास ९ वर्ष एकमेकांना डेट केल्यानंतर त्यांनी ३ फेब्रुवारी २०१२ मध्ये लग्नगाठ बांधली. त्यांनी महाराष्ट्रीय आणि ख्रिश्चन अशा दोन्ही पद्धतीनं लग्न केलं. या दोघांना रियान आणि राहिल असे दोन मुले आहेत. .'आज मौनव्रत आहे!' पत्रकारांच्या प्रश्नांवर रवी किशन यांचं भन्नाट उत्तर, म्हणाले...'पंडित जी ने आज मौन...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.