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'फक्त मीच म्हातारा होतोय आणि तू...' जेनिलियासाठी रितेशची हटके पोस्ट, म्हणाला...'सुपर मॉम...'

RITEISH DESHMUKH BIRTHDAY POST FOR GENELIA:बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुख याने पत्नी जेनिलिया देशमुख हिच्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर एक खास पोस्ट शेअर केली आहे.
RITEISH DESHMUKH BIRTHDAY POST FOR GENELIA

RITEISH DESHMUKH BIRTHDAY POST FOR GENELIA

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RITEISH DESHMUKH FUNNY MESSAGE FOR GENELIA: बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुखने पत्नी जेनिलिया देशमुख हिच्या वाढदिवसानिमित्त खास पोस्ट शेअर करत प्रेम व्यक्त केलय. या पोस्टमध्ये रितेशने जेनिलियाचे तिच्या कुटुंबीयांसोबतेच काही खास क्षण तसंच कधी न पाहिलेले फोटो शेअर केलेत. तसंच यावेळी त्याने विनोदी शैलीत पत्नीचं कौतुक केलय.

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