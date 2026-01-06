यंदा Bigg Boss Marathi ६ चं तिकीट कोणत्या नेत्याला मिळालंय? काय म्हणाला रितेश देशमुख; नेटकरीही चकीत

छोट्या पडद्यावर सध्या नव्या मालिकांची नांदी होतेय. अनेक नव्या मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. स्टार प्रवाह आणि झी मराठी वाहिनीने त्यांच्या नव्या मालिकांची घोषणा केलीये. तर काही मालिका भेटीला सुद्धा आल्यात. मात्र प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत तो कार्यक्रम म्हणजे 'बिग बॉस मराठी'. येतंय ११ तारखेपासून 'बिग बॉस मराठी'चा सहावा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. या सीझनमध्ये कोणकोणते पाहायला मिळणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. नुकतीच या कार्यक्रमाची पत्रकार परिषद पार पडली. त्यात रितेशला अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. यात रितेशला यंदा 'बिग बॉस मराठी' मध्ये कोणता नेता दिसणार असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावरही रितेशने उत्तर दिलंय. .प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना रितेशने यंदाचा सीझन कसा असेल, थीम काय असेल याबाबतची माहिती प्रेक्षकांना दिली. याच पत्रकार परिषदेत त्याला एक प्रश्न विचारण्यात आला. 'सध्या निवडणुकांच्या चर्चा सर्वत्र सुरू आहेत. त्यामुळे यंदा बिग बॉसच्या घराचं तिकीट कुणाला मिळालंय की नाही?” असा प्रश्न त्याला विचारण्यात आला. त्यावर रितेशने असं काही उत्तर दिलं जे ऐकून सगळेच पोट धरून हसू लागले. रितेशचचं उत्तर ऐकून उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला. .बिग बॉसचं तिकीट कुणाला मिळालंय? यावर रितेश म्हणाला, “ज्यांना पार्टीची तिकीटं मिळाली नाहीयेत त्यांना बहुतेक मिळतील….खरं सांगायचं झालं तर, मला अजूनतरी याबद्दल कल्पना नाही. समजा एखाद्याला पार्टीचं तिकीट मिळालं नसेल तर इथे मिळू शकेल की नाही हे सुद्धा माहिती नाही” यावर तिथे उभी असलेली जान्हवी किल्लेकर म्हणाली, 'सर हे तिकीट मिळवणं जास्त कठीण आहे.' त्यावरही प्रेक्षक हसू लागले. यासोबतच रितेशला, “तुला आणि जिनिलीयाला टेलिव्हिजनवरील एखाद्या कार्यक्रमात एकत्र सहभागी व्हायला आवडेल का?” असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर अभिनेता म्हणाला, 'जर समोरच्या लोकांचं बजेट असेल तर नक्की.' .यावेळेस 'बिग बॉस मराठी'च्या घरात दरवाजांची थीम असणार आहे. १०० हून अधिक कॅमेरे स्पर्धकांवर नजर ठेवून असणार आहेत. आता हा सीझन सुरू व्हायला काहीच दिवस उरलेत. .प्रेक्षकांना कसा वाटला 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'चा पहिला भाग? नेटकरी म्हणतात- एकच विनंती आहे... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.