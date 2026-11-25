अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जिनिलिया देशमुख यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. ते दोघे प्रेक्षकांचे लाडके दादा वहिनी आहेत. इतरांना कपल गोल्स देणारी ही जोडी २०१२ मध्ये लग्नबंधनात अडकली होती. त्यांना दोन मुलं देखील आहेत. आज २५ नोव्हेंबर रोजी त्यांचा मोठा मुलगा रिआन याचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने रितेशने त्यांच्यासाठी खास पोस्ट शेअर केलीये. लाडक्या लेकासोबतचे काही फोटो शेअर करत रितेशने भावनिक पोस्ट लिहिलीये. .या पोस्टमध्ये रितेशने लिहिलं, 'माझ्या लाडक्या रियान, तुला मोठं होताना पाहणं हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद आहे. दररोज सकाळी उठल्यावर आज तू मला अशी कोणती नवीन गोष्ट सांगणार आहेस, जी मला माहीत नाही, याची मला उत्सुकता असते. फक्त तुझं ते ब्रेन-रॉट म्युझिक आणि Gen Alpha ची भाषा सोडून! पण तुझ्यामुळे त्याच्याही चेहऱ्यावर हसू येतं. तू खूपच आकर्षक व्यक्तिमत्त्वाचा आहेस. तुझी विनोदबुद्धी अफलातून आहे. तू माझी अशी काही फिरकी घेतोस की माझ्याकडे त्यावर काहीच उत्तर उरत नाही. आणि खरं सांगायचं तर, तुझ्यातलं हे काहीच मला बदलायचं नाही. तू जिथे जातोस तिथलं वातावरण आणि माझं मनही हास्याने भरून टाकतोस.' .त्याने पुढे लिहिलं, 'मला ही गोष्ट खूप आवडते की तू मला तुझा प्रतिस्पर्धी समजतोस आणि नेहमी माझ्यापेक्षा पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोस. मी तुला हे जिंकणं नक्कीच सोपं जाऊ देणार नाही. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, ज्या दिवशी तू मला हरवशील, त्या दिवशी तुझ्याइतकाच नाही, तर कदाचित जगातला सर्वात जास्त आनंद मला झालेला असेल. कारण तुझ्याकडून हरणं हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात अभिमानाचा क्षण असेल.' पोस्टच्या शेवटी रितेशने आपल्या मुलाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना त्याला "आयुष्याचं प्रेम आणि अभिमान" असं लिहिलंय. तर जिनिलियानेदेखील आपल्या मोठ्या मुलाला 'तुझ्यामुळे मला एका आईच्या रुपात नवा जन्म मिळाला' असं लिहीत शुभेच्छा दिल्या आहेत. .बाळ झाल्यावर जाड झाली, पण भारतात येताच कमी केलं ११ किलो वजन; नेहा गद्रेने सांगितलं नेमकं काय केलं, म्हणते- व्यायाम नाही... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.